靑 "선전 APEC 계기 한중 정상회담, 中과 세부사항 조율 중"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 14일 선전 APEC 계기 한중 정상회담을 중국과 조율 중이라고 밝혔다.
- 이재명 대통령은 16일부터 필리핀과 중국을 차례로 방문해 정상외교를 한다.
- 회담이 성사되면 이 대통령 취임 후 시진핑 주석과 세 번째 정상회담이 된다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대가 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 한중 정상회담과 관련해 중국 측과 세부 사항을 조율하고 있다고 밝혔다.
청와대는 14일 "선전 APEC 계기 한중 정상회담 개최와 관련해 현재 중국 측과 세부 사항을 조율 중"이라고 밝혔다.
조현 외교부 장관과 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장은 전날인 13일 중국 베이징에서 회담을 열고 정상 방문 준비 상황을 점검했다.
◆靑 "꼭 필요한 만큼 양자 회담 조율"…18일 선전行
이재명 대통령은 오는 16~19일 필리핀 마닐라와 중국 선전을 차례로 방문한다. 필리핀에서는 동남아시아국가연합(아세안·ASEAN), 중국에서는 APEC 정상외교를 한다.
이 대통령은 먼저 16일 마닐라에서 한·아세안 정상회의와 한·메콩 정상회의에, 17일 아세안+3 정상회의에 참석한다. 18일 선전으로 이동해 APEC 최고경영자(CEO) 서밋과 시진핑 중국 국가주석 부부가 주최하는 환영 만찬에 참석하고, 19일 오전 APEC 정상회의 본회의에 나선다.
양자회담도 진행한다. 현재 확정된 양자회담은 16일 오후 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 각각 진행하는 회담이다.
양자 회담과 관련해 청와대 고위 관계자는 "꼭 필요한 만큼의 양자 회담을 하려고 조율 중"이라고 설명했다.
◆성사 땐 세 번째 정상회담…李대통령 "한중 관계 전면 복원
한중 정상회담이 성사되면 이 대통령 취임 후 세 번째 한중 정상회담이 된다. 이 대통령은 지난해 11월 경주 APEC 계기에 국빈 방한한 시 주석과 정상회담을 했고, 올해 1월에는 베이징을 국빈 방문했다.
이 대통령은 지난 8월 20일 청와대에서 왕 부장을 접견한 자리에서 선전 APEC 계기 방중 일정을 언급하며 "양국 국민의 삶에 기여할 수 있는 풍성한 성과를 함께 만들어 가고 한중 관계도 더욱 돈독해지길 희망한다"고 밝혔다.
이어 "작년과 올해 연이어 시 주석을 만난 이후 한중 관계 전면 복원이라는 확실한 성과를 만들어 가고 있다"고 강조했다.
the13ook@newspim.com