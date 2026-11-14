미국 항공기 이륙 중단 4시간만에 해제…"노후 시스템 과부화"

AI 핵심 요약beta
- 미국 FAA가 14일 전국 항공기 이륙 중단을 4시간 만에 해제했다
- 교통장관은 노후 관제 시스템 과부하가 장애 원인이라고 지적했다
- 시스템 현대화가 지연되면 항공 운항 차질이 반복될 수 있다고 경고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 미국 전역 항공기 이륙 중단 사태가 약 4시간만에 해제된 가운데 시스템 노후 문제 개선이 필요하다는 지적이 제기됐다.
14일 월스트리트저널(WSJ) 등 미국 언론에 따르면 연방항공청(FAA)는 13일(현지 시간) 오후 3시 53분 발령한 전국 이륙 중단 조치를 약 4시간만에 해제했다.
손 더피 교통장관은 기자회견에서 노후화된 시스템이 관제 통신 시스템 장애의 원인이라고 지목했다. 더피 교통장관은 "노후화된 시스템이 과부화가 걸리면서 다운됐다"며 "시스템을 현대화하지 않는다면 항공 차질은 앞으로 더 많이 발생할 것"이라고 강조했다.
더피 장관은 그동안 의회에서 항공관제 시스템 예산을 충분히 편성하지 않은 것이 근본 원인이라고도 지적했다. 사이버 공격 등 정황은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.
이번 이륙 중단 조치는 해제 됐지만 항공사들이 운항 일정을 정상화하는데는 시간이 소요될 수 있다.
gdy10@newspim.com