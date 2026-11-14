[신간] 추격자에서 게임 체인저로, 中기술굴기 실체 파헤친 책 '제2차 차이나쇼크'

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국이 AI·로봇·드론·전기차 등 첨단 기술 분야를 앞세워 세계 산업 질서와 시장을 뒤흔들고 있다. 바야흐로 '2차 차이나쇼크'의 시대다.

1차 쇼크가 중국의 WTO 가입(2001년)을 계기로 한 저가 노동집약형 제품의 공세였다면, 2차 쇼크는 첨단 혁신 기술을 주력 무기로 삼는다는 점에서 한층 위협적이다. 미국이 놀라고 세계가 긴장하는 이유다.

데이비드 오토 MIT 교수와 고든 핸슨 하버드대 케네디스쿨 교수는 2025년 7월 중국의 첨단 제조업 부상을 '2차 차이나 쇼크'로 규정하고 이번 충격은 미국 첨단산업에 대한 도전으로서, 이전과 비교할 수 없을 만큼 심각할 것이라고 경고했다.

첨단 기술 여러 분야에서 중국은 지금 추격자에서 선도자로 올라섰다. 기존 선도국을 빠르게 따라잡은 데 이어 일부 분야에서는 기술 격차를 벌리며 미래 산업을 주도할 새로운 게임 체인저로 부상하고 있다. 무엇이 중국을 이렇게 바꿔놓았을까. 중국 기술굴기의 실체는 무엇이며 기술 패권의 미래는 어떤 모습이고, 우리는 어떻게 대응해야 할까.

마침 이러한 궁금증에 답을 제시하는 책, '제2차 차이나쇼크'가 현직 기자들에 의해 출간됐다. 이혜미 베이징특파원을 비롯한 한국일보 현직 기자들이 중국 전역을 누비며 취재하고 중국 기술 혁신의 심장 선전을 찾아 기록한 생생한 현장 보고서다.

'미래도시, 미래생활, 여기가 미래다', '선전에서 만나 기적을 확인하자'. APEC을 앞둔 선전엔 요즘 이런 구호가 온 도시 전체를 장식하고 있다. 중국은 APEC 무대를 통해 세계 정상들에게 미래 세상을 보여주겠다고 벼른다.

저자들은 선전 APEC 정상회의를 앞두고 DJI와 BYD를 비롯해 첨단 제조업의 메카로 탈바꿈한 화창베이, 휴머노이드로봇 산업의 중심지 등 선전의 혁신 현장을 구석구석 취재했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.11.14 chk@newspim.com

신간 '제2차 차이나쇼크'는 특히 국가와 기업, 창업자와 기술자, 부품업체와 공장, 투자자와 시장이 한 도시에 집적돼 얼마나 빠르게 연결되고 협력하는가에 주목하고 있다. 제조 기반이 약화된 실리콘밸리와 달리 설계와 제조가 유기적으로 뒷받침되는 중국 기술 생태계, 이른바 '차이나테크'의 경쟁력을 깊이 있게 파헤친다.

"미국 창업자들이 선전에 가장 많이 온 때가 2025년이었던 것 같아요. 최근 2~3년 사이 로봇 산업에 대한 관심이 커지면서 중국의 제조 생태계를 직접 활용하려는 미국 기업가들이 많아졌습니다. 비용을 생각하면 중국에 오지 않을 이유가 없는 거죠." (57쪽, 2장 '제조가 답이다')

새 책은 선전 화창베이의 진정한 경쟁력이 완제품 매장이 아니라 각종 전자 부품을 앞세워 세계의 창업자들을 기다리는 11만 부품상에 있다고 주장한다. 전 세계 창업가들은 이들을 통해 거대한 화창베이 제조 생태계와 연결되고, 이를 기반으로 남보다 빠르고 저렴하게 혁신 제품을 만들어 낸다는 것이다.

중국의 변화무쌍한 기술 굴기는 우리 산업 경쟁력에 대한 중대한 도전이라는 점에서 다른 어떤 나라보다 우리에게 한층 직접적이고 강력한 충격으로 다가온다. 저자들은 중국이 소홀히 볼 대상이 아니지만 그렇다고 막연히 두려워할 이유도 없다며 중국의 실체와 경쟁력을 냉정하게 파악하고 차분하게 변화의 시대를 준비할 때라고 강조한다.

출판사: 생각의 힘

저자: 신은별·나광현·이유진 기자, 이혜미 베이징특파원

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com