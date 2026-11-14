대구소방, 앞산터널서 차량 화재 실전형 합동훈련...대응력 강화

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관제실 화재 확인부터 초기진화·인명대피까지… 유관기관 대응절차 점검

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구소방안전본부가 터널 내 차량 화재 발생을 가정한 실전형 훈련을 갖고 대응력을 강화했다.

14일 대구소방안전본부에 따르면 전날 오후 2시 앞산터널에서 차량 화재 상황을 가정한 실전형 합동훈련을 실시했다.

훈련에는 수성소방서와 달서소방서, 수성경찰서, ㈜대구남부순환도로가 참여했다. 소방대원 21명, 자위 소방대원 5명, 경찰관 4명 등 30명과 소방차 6대, 경찰차 2대 등 차량 8대가 동원됐다.

대구소방안전본부가 13일 앞산터널 내 차량 화재 발생을 가정한 실전형 합동훈련을 갖고 대응력을 강화하고 있다.[사진=대구소방본부]2026.11.14 nulcheon@newspim.com

이번 훈련은 장대터널 화재 발생 시 신속한 초기 대응과 유관 기관 간 공조 체계를 강화하기 위해 마련됐다. 터널 관제실의 화재 확인을 시작으로 상황전파, 차량통제, 초기진화, 인명검색과 피난유도까지 기관별 대응절차를 실제 상황처럼 연계하는 데 중점을 뒀다.

훈련은 터널 내부를 주행하던 승용차에서 불이 난 상황을 가정해 시작됐다. 관제실은 CCTV로 화재 상황을 확인한 뒤 119에 신고하고 비상 방송으로 터널 이용자들에게 상황을 전파했다. 자위 소방대는 차량을 통제하고 운전자들의 대피를 유도하는 한편 소화기를 활용한 초기 진화를 시도했다.

이어 현장에 도착한 경찰은 터널 진입 차량을 통제하고 소방대의 활동을 위한 교통 안전을 확보했다. 출동한 소방대는 화재 진압과 인명 검색에 나서고, 터널 내부 이용자들을 안전한 곳으로 유도하는 등 기관별 임무에 따라 대응했다.

특히 연기 확산으로 시야 확보와 대피가 어려워질 수 있는 터널 화재의 특성을 반영해 제연설비 운용과 피난 연결통로 활용 체계를 집중 점검했다. 현장지휘와 기관 간 상황 공유, 후속 안전 확인까지 대응 전 과정이 유기적으로 이어지는지도 확인했다.

총연장 4282m의 앞산터널은 폐쇄된 공간 특성상 화재 발생 시 연기와 열이 축적돼 인명 피해로 이어질 우려가 있다.

이에 대구소방안전본부는 반복적인 실전형 훈련을 통해 초기 대응 능력을 높이고 유관 기관 간 협업 체계를 강화해 나갈 방침이다.

김성일 대구소방안전본부 현장대응과장은 "이번 훈련을 통해 시민 안전을 지키기 위한 화재 등 재난 대응체계를 더욱 촘촘히 점검하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com