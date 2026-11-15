미중 무역위원회 첫 회의, APEC무대 정상회담 전 관세·농산물 협의

美, 중국에 희토류 수출과 농산물 수입 합의 이행 요구

中, 미국산 농산물 수입 확대 앞서 상호 관세 인하 합의

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 미국과 중국이 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 선전 정상회담을 앞두고 양국 간 무역 현안을 논의하는 양자 무역위원회(Board of Trade)의 첫 회의를 개최했다. 관세 인하와 농산물 교역 등을 놓고 실무 협의에 착수하면서 정상회담에서 구체적인 경제·무역 합의가 도출될 수 있을지 주목된다.

중국 상무부는 14일 양국이 전날 화상회의 방식으로 무역위원회 첫 회의를 열고 관세, 상호 관세 인하 방안, 농산물 교역 등 주요 경제·무역 현안에 대해 솔직하고 심도 있는 건설적인 의견을 교환했다고 밝혔다. 양측은 앞으로도 위원회를 통한 소통을 강화해 서로의 경제·무역 우려를 해소하고 협력 분야를 확대하는 한편 이견을 줄여나가기로 했다.

이번 회의는 트럼프 대통령과 시 주석이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 중국 선전에서 만날 예정인 가운데 개최돼 관심을 끌고 있다. 두 정상의 대면 회동은 올해 들어 세 번째다. 이번 선전 방문은 트럼프 대통령의 첫 해외 순방으로, 미국 공화당이 중간선거에서 큰 타격을 입은 이후 이뤄진다는 점에서도 주목된다.

미중 무역위원회는 지난 5월 베이징 미중 정상회담의 주요 성과 중 하나로, 양국은 9월 위원회 출범을 공식화했다. 당시 양측은 각각 최대 300억달러 규모의 비민감 품목을 관세 인하 대상으로 검토하기로 했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진=인터넷. 2026.11.14 chk@newspim.com

미국 측 대상 품목에는 전자레인지와 전기다리미, 크리스마스 장식품, 완구 등 소비재가 포함됐으며, 중국 측은 옥수수와 수수, 유제품, 쇠고기, 채소 등 미국산 농산물에 초점을 맞췄다.

이번 회의에 앞서 지난주에는 스콧 베선트 미국 재무장관과 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표, 허리펑 중국 부총리가 화상 통화를 갖고 정상회담 준비 상황을 점검했다. 미국 측은 중국에 희토류 수출과 미국산 농산물 구매 등 기존 합의 사항을 신속하고 완전하게 이행할 것을 촉구했다. 특히 희토류와 기타 핵심 광물의 수출 문제를 비롯해 농산물 구매 약속의 구체적인 이행을 강조했다.

반면 중국은 미국산 농산물 수입 확대를 위해서는 상호 관세 인하 합의가 먼저 이행돼야 한다는 입장이다. 황링 중국 상무부 대변인은 양국이 각각 300억달러 규모의 교역 품목에 대해 합의한 상호 관세 인하 조치를 이행한다면 미국산 농산물 수입 확대에 열린 태도를 갖고 있다고 밝혔다.

다만 관세 인하의 실제 시행 시점은 아직 불투명하다. 그리어 대표는 지난달 협소한 범위의 무역 합의와 관세 인하를 이행하기 위한 구체적인 일정이 정해지지 않았으며, 미국 내 법적 절차도 거쳐야 한다고 설명했다.

양국 무역위원회는 허리펑 부총리가 중국 측 대표를, 베선트 재무장관과 그리어 대표가 미국 측 대표를 맡고 있다. 이번 첫 회의가 정상회담을 앞두고 열린 만큼, 미중 정상이 관세와 농산물, 희토류 등 핵심 현안에서 어느 정도 접점을 찾을지가 향후 양국 관계의 중요한 변수가 될 전망이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com