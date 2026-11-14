中 선전 APEC 준비 마무리, 경비·교통·시민 통제 총력전

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 광둥성 선전시가 오는 18~19일 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 경비와 교통, 행사장 운영 등 막바지 준비를 마쳤다. APEC 21개 회원국 정상들이 참석하는 대규모 국제행사를 앞두고 도시 전체가 사실상 비상 체제에 들어갔다.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 선전시는 지난 2년간 APEC 개최를 준비해왔으며, 행사장 시설 구축과 보안 강화, 도시 환경 정비 등을 마무리하고 있다.

리윈 선전시장은 이날 기자회견에서 모든 행사장 시설 준비를 완료했으며, 원활한 운영을 위해 전 과정에 걸친 종합 리허설과 사전 점검도 마쳤다고 밝혔다. 지난 7월 APEC 산림장관회의 등 대형 행사를 통해 행사장과 운영 시스템의 실전 검증도 진행했다.

이번 회의에는 각국 정부 관계자와 언론인, 기업인, 관광객 등 수천 명이 선전을 찾을 것으로 예상된다. 선전시는 APEC을 도시의 국제적 위상을 높이고 글로벌 투자와 협력을 확대하는 계기로 삼는다는 구상이다.

중국 외교부는 13일 회원국 간 'APEC 선전 정상선언' 합의를 추진하고 무역, 연결성, 디지털경제, 인공지능(AI) 등 분야에서 실질적인 협력 성과를 도출하겠다는 의지를 밝혔다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= APEC 정상회의가 열릴 선전국제교류중심. 사진= 뉴스핌 통신사. 2026.11.14 chk@newspim.com

선전의 첨단기술 역량을 세계에 알리기 위한 준비도 진행됐다. 룽강구에는 AI와 로봇을 주제로 한 거리를 조성해 로봇 무용수와 점원, 청소 로봇 등이 실제 생활공간에서 활동하는 모습을 선보이고 있다. 행사 운영에도 스마트 내비게이션과 AI 통역, 디지털 통관, 지능형 일정 관리 등 디지털 기술을 접목해 외국 대표단의 이동과 의전 효율을 높일 계획이다.

가장 큰 비중을 둔 분야는 경비와 안전이다. 당국은 11일부터 21일까지 열기구와 드론, 연 등 비행물체의 운용을 전면 금지했다. APEC 행사장이 밀집한 푸톈구 샹미후 일대에는 감시카메라를 추가 설치했으며, 교통경찰이 24시간 순찰에 나서고 있다. 행사 기간에는 도심 주요 지역에 임시 교통 통제도 시행된다.

시민 불편을 줄이기 위한 대책도 마련했다. 선전 지하철은 APEC 기간을 포함한 5일간 요금을 50% 할인해 대중교통 이용을 유도한다. 교통 통제로 배송이 늦어질 가능성을 고려해 배달 플랫폼 메이퇀은 주요 도심 지역 배달원의 지연 및 주문 취소에 따른 불이익을 면제하기로 했다.

텐센트와 레노버, 카메라 제조업체 인스타360 등 주요 기업들도 직원들에게 휴가를 주거나 재택근무를 허용하는 등 행사 기간 업무 부담을 줄이고 있다.

보안 조치는 행사장 인근 주민들에게도 적용되고 있다. 일부 주민은 행사장 방향으로 난 창문을 밀봉하고 가리라는 통보를 받았으며, 16일부터 19일까지 집을 비우는 주민에게는 호텔 숙박비 1만 위안(약 1500달러)을 지원하는 것으로 전해졌다. 집에 머물 경우 경찰이나 경비 인력이 가정 내부에 배치될 수 있다는 당국의 설명도 전달됐다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진=신화통신. 2026.11.14 chk@newspim.com

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