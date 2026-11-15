美 항공대란 이틀째…FAA "14일 4000~5000편 결항 예상"

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"15일 완전 정상화" 기대

더피 장관 "사이버 공격 아냐"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 정부가 전국 항공편을 멈춰 세웠던 관제 통신 장애가 복구됐다고 밝혔지만, 공항 혼란은 14일(현지시간)에도 이어지고 있다. 미 연방항공청(FAA)은 이날 하루 4000~5000편이 결항할 것으로 내다봤다.

브라이언 베드퍼드 FAA 청장은 이날 시스템이 안정적으로 유지되고 있다고 밝혔다. 다만 그는 "오늘 예정된 항공편 가운데 4000~5000편가량이 결항할 것으로 예상한다"며 "오늘의 지연과 결항이 일요일 완전한 정상화로 가는 발판이 될 것"이라고 말했다.

실제 혼란은 이어지고 있다. 로이터통신에 따르면 주요 항공사들은 이날 3700편 이상을 취소하고 2000편을 추가로 지연시켰다.

앞서 전날 FAA가 발령한 이륙 중단은 다섯 시간 가까이 이어졌다. 전날만 1만 편 가까운 항공편이 결항하고 7000편 이상이 지연됐다. 2001년 9·11 테러 이후 가장 긴 전국 단위 운항 중단이자, 미 항공 역사상 최악의 여행일 가운데 하나로 꼽힌다.

전날 밤 이륙 중단이 풀렸지만 혼란은 끝나지 않았다. 수만 명이 공항에 발이 묶인 채 밤을 보냈고, 항공사들은 흩어진 항공기와 승무원을 제자리로 돌려놓느라 분주했다.

미 연방항공청(FAA)이 전국 이륙 중단 조치를 해제한 14일(현지시간) 버지니아주 알링턴의 로널드레이건워싱턴국립공항 전광판에 결항·지연 항공편이 표시되고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.11.15 mj72284@newspim.com

이날도 유나이티드항공은 시카고 오헤어공항, 델타항공은 뉴욕 라과디아공항에서 각각 자사 항공편에 대한 이륙 중단을 걸었다. 혼잡과 게이트 부족 때문이다. 주요 공항 상당수는 더 이상 회항 항공기를 받을 수 없다고 밝혔다.

아메리칸항공은 전날 밤 국제선과 주요 허브 밖 중소도시 노선을 우선 운항하겠다고 밝혔다. 항공기와 승무원을 빠르게 재배치하기 위해서다.

이날 숀 더피 미 교통장관은 전날 운항 중단 이후 시스템이 완전히 정상 가동되고 있다고 밝혔다. 다만 장애 원인에 대해서는 "무능 때문인지 라우터 결함 때문인지 분명하지 않다"고 말했다. 그는 사이버 공격이었다고는 보지 않는다고 덧붙였다.

더피 장관은 또 장애 발생 당시 협력업체인 L3해리스가 통신 설비 유지보수 작업을 하고 있었다고 전했다. L3해리스는 FAA의 구형 통신망을 운영·관리하는 미 항공우주·방산업체다.

더피 장관은 전날 관제 시스템 개선에 500억 달러를 투입해달라고 의회에 요구했다. 사태 직전 백악관과 교통부가 요청했던 301억 달러에서 크게 늘어난 금액이다. 그는 "이것은 비상사태"라고 말했다.

마크웨인 멀린 국토안보장관은 사이버 공격이나 통제를 벗어난 AI 시스템이 원인이라는 "증거는 전혀 없다"면서도, 두 가능성을 완전히 배제하지는 않았다고 밝혔다. 국가안보국(NSA)이 국토안보부와 함께 조사하고 있다.

FAA 책임으로 발생한 지연인 탓에 항공사들은 발이 묶인 승객에게 보상할 의무가 없다.

mj72284@newspim.com