머스크 "젠슨 황 없는 엔비디아, 일부 핵심 거래 잃을 것"

"공급망 거래 상당수가 계약서 아닌 젠슨과 악수"



[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 젠슨 황 전 CEO 없는 엔비디아가 '핵심' 거래 일부를 잃게 될 것이라고 전망했다. 황 전 CEO가 쌓아온 공급망 관계의 상당 부분이 문서가 아니라 개인적 신뢰에 기대고 있었다는 것이다.

14일(현지시간) 머스크 CEO는 엑스(X)에 올린 글에서 "젠슨은 엔비디아에서 공급망을 훌륭하게 이끌었지만 그 거래 상당수는 문서화된 계약이 아니라 젠슨과의 악수였다"며 "젠슨이 없으면 그 핵심 거래들 가운데 적어도 일부는 사라질 것"이라고 적었다.

그는 자신의 경험도 전했다. 머스크 CEO는 "젠슨이 컴퓨팅 자원 공급에 대해 약속하거나 내가 부품 공급을 앞당겨달라고 요청하면, 그는 언제나 지켰다"며 "물론 나중에 구매주문서를 작성하긴 했지만, 그 일이 이뤄지지 않을 것이라고는 단 한순간도 생각하지 않았다"고 했다.

황 전 CEO는 지난 12일 혼외 관계가 잇따라 드러나며 사임했다. 그중 한 명은 미 당국이 중국 스파이로 의심하는 앨리스 황이다. 엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임하고 정식 후임을 물색하고 있다.

머스크 CEO의 지적은 황 전 CEO 퇴진 이후 월가에서 제기돼온 우려와 맞닿아 있다. 엔비디아는 칩 공급자를 넘어 인공지능(AI) 업계 곳곳에 자금과 보증을 대는 역할을 해왔는데, 그 거래의 상당수가 황 전 CEO 개인의 추진력과 관계에 기대고 있었다는 것이다.

골드만삭스는 "회사가 이미 발표한 약속은 이행할 것으로 보지만, 앞으로는 생태계 파트너들 사이에서 지금까지와 같은 규모로 새로운 다자 투자를 성사시키기가 더 어려울 수 있다"고 예상한 바 있다.

머스크 CEO는 황 전 CEO와 오랜 인연이 있다. 지난달 워싱턴에서 열린 '뉴 골든 에이지' 정상회의에서는 마이클 델 델테크놀로지스 CEO, 리사 수 AMD CEO와 함께 자리에 서기도 했다. 테슬라와 스페이스X 모두 AI 학습과 추론에 엔비디아 칩을 대규모로 쓰고 있다.

엔비디아 CEO 젠슨 황과 테슬라 및 xAI 창업자 일론 머스크가 11월 19일 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 미-사우디 투자 포럼에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 바라보고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

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