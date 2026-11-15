美 민주, 알래스카 주지사 28년 만에 탈환…韓 LNG 투자 영향 주목

AI 핵심 요약beta
- 민주당 조너선 크라이스-톰킨스 후보가 3일 알래스카 주지사에 당선됐다
- 크라이스-톰킨스 당선인은 공화당 후보 3명을 꺾고 28년 만의 민주당 주지사가 됐다
- 생활비 완화와 학교 재정 지원을 공약했으며 알래스카 LNG 사업은 조건부 지지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =미국 알래스카주 주지사 선거에서 민주당의 조너선 크라이스-톰킨스 후보가 당선됐다. 이로써 1998년 이후 28년 만에 알래스카에서 민주당 주지사가 나오게 됐다.
14일(현지시간) AP통신에 따르면 지난 3일 치러진 알래스카 주지사 선거에서 크라이스-톰킨스 후보가 승리했다. 미 동부시간 14일 0시 1분 기준 AP 집계로 그는 13만9293표를 얻어 50.8%를 기록했다. 개표 96%의 결과로 최종 수치는 달라질 수 있다. NBC뉴스도 크라이스-톰킨스 후보의 당선을 예측했다.
올해 37세인 크라이스-톰킨스 당선인은 알래스카주 하원의원을 지냈다. 그는 공화당 후보 3명을 상대로 승리했으며, 이 중에는 도널드 트럼프 대통령이 지지한 후보도 포함됐다.
크라이스-톰킨스 당선인은 생활비 부담 완화와 공립학교에 대한 완전한 재정 지원, 데이터센터 건설 규제를 내걸고 선거를 치렀다.
눈에 띄는 대목은 공화당 소속 리사 머카우스키 상원의원이 그를 지지했다는 점이다. 머카우스키 의원은 외교·국내 현안에서 트럼프 대통령과 이견을 드러내온 몇 안 되는 공화당 인사다.
한국이 관심을 갖는 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 대해서는 조건부 지지 입장을 밝혀왔다. 그는 지난달 7일 알래스카 현지 방송 유어알래스카링크 인터뷰에서 한국 투자를 유치하려는 트럼프 대통령의 노력을 지지한다면서도, 한국의 540억 달러 투자 가능성을 둘러싼 엇갈린 보도에 의문을 제기했다.
크라이스-톰킨스 당선인은 당시 "알래스카에 가스관이 들어서는 걸 정말 보고 싶다. 주에 큰 도움이 될 것"이라며 "그리고 한국 정부가 한 말도 읽어봤는데, 최종 결정을 내리기 전에 정보가 조금 더 필요해 보인다"고 말했다.
이번 승리로 민주당은 내년 50개 주 가운데 30곳의 주지사직을 차지하게 됐다. 올해 중간선거에서 주 정부와 연방 의회를 가리지 않고 이어진 민주당 압승 흐름의 연장선이다.
mj72284@newspim.com