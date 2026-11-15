10월 ICT 수출 202% 폭증한 703억달러 '역대 최대'…반도체가 80% 차지

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정부, 10월 ICT 수출 동향 발표

2개월 연속 700억달러 웃돌아

반도체 565억달러…259% ↑

ICT 무역흑자 500억달러 유지

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 지난 10월 정보통신산업(ICT) 수출이 전년 동월 대비 202% 급증한 703억달러를 기록하며 역대 10월 기준 최대 실적을 달성했다.

15일 산업통상부·과학기술정보통신부가 발표한 ICT 수출입 동향에 따르면, 지난달 ICT 수출액은 703억5000만달러로 전년 동월(232억9000만달러)보다 202%나 증가했다. 증가율은 월간 기준 역대 최고치를 기록했으며, 수출액도 9월에 이어 2개월 연속 700억달러대를 이어갔다.

이 같은 ICT 수출의 증가세는 전 세계 인공지능(AI) 투자 확대로 반도체 수출이 급증한 데 따른 것이다. 전체 수출액 1152억8000만달러에서 ICT가 차지하는 비중도 61%로 3개월 연속 60%를 넘어섰다.

수입은 198억달러로 전년 동월 대비 52.7% 증가했다. 이에 따라 무역수지는 505억5000만달러 흑자를 기록하며 2개월 연속 500억달러대를 이어갔다.

◆ 반도체 259%·컴퓨터 439% 급증…ICT 전 품목 증가

품목별로는 여전히 수출 흐름이 건재한 반도체를 중심으로 컴퓨터·주변기기가 함께 증가세를 주도했다.

반도체 수출은 564억7000만달러로 전년 동월 대비 259% 급증했다. 이는 전체 ICT 수출의 80%를 차지하며, 9개월 연속 세 자릿수 증가율을 기록했다.

AI 산업 성장으로 고성능 메모리 수요가 늘고 D램을 중심으로 공급 부족과 가격 상승세가 이어진 영향이다. 특히 메모리 반도체 수출은 501억4000만달러로 360% 급증했다. 시스템 반도체도 56억6000만달러로 32% 증가했다.

D램(8기가비트) 고정거래가격은 지난 7월 24달러에서 10월 27.5달러로 상승했다. 낸드플래시(128기가비트) 가격도 같은 기간 30.1달러에서 30.6달러로 올랐다. 이처럼 메모리 반도체 가격은 여전히 지속적으로 상승세를 보이고 있다.

컴퓨터·주변기기 수출은 59억9000만달러로 전년 동월 대비 439% 급증했다. AI 데이터센터 투자 확대에 따른 서버용 고용량 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요 증가가 수출을 뒷받침했다. 그중 SSD 수출은 56억4000만달러로 584%나 증가했다.

디스플레이 수출은 20억3000만달러로 23.6% 증가했다. 지난 8월과 9월 감소세를 보였지만 3개월 만에 증가세로 돌아섰다. 폴더블 스마트폰 판매 증가와 노트북 신제품 출시로 유기발광다이오드(OLED) 수출이 늘어난 영향으로, OLED 수출은 15억8000만달러로 31.9% 증가했다.

휴대폰용은 32%, 노트북용은 47.7% 각각 늘었다. 휴대폰 수출은 17억1000만달러로 6.5% 증가했다. 프리미엄 스마트폰 판매 증가에 힘입어 완제품 수출이 44.5% 늘었다. 반면 부분품 수출은 5.9% 감소했다.

통신장비 수출도 2억3000만달러로 26.5% 증가했다. 베트남과 일본으로 향하는 무선통신 부품과 인도향 차량용 장비 수출이 늘어난 영향이다.

◆ 미국 수출 522% 폭증…중국·EU도 세 자릿수 증가

지역별로는 미국과 중국, 유럽연합(EU) 등 주요 수출국에서 증가세가 이어졌다.

먼저 중국·홍콩 수출은 272억1000만달러로 전년 동월 대비 213% 증가했다. 그중 반도체 수출이 244억6000만달러로 292% 급증했고, 컴퓨터·주변기기도 190.0% 증가했다. 중국·홍콩은 전체 ICT 수출의 38.7%를 차지했다.

미국 수출은 155억6000만달러로 522% 급증했다. 미국 수출은 주요 수출국 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다. 그중 반도체 수출이 102억5000만달러로 734% 증가했고, 컴퓨터·주변기기는 766.0%, 휴대폰은 168.2% 각각 늘었다.

특히 미국 ICT 수출은 지난 8월 94억6000만달러에서 9월 151억7000만달러, 10월 155억6000만달러로 증가세를 계속해서 이어갔다.

인천국제공항 대한항공 화물터미널에서 홍콩으로 향하는 대한항공 KE313편에 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 수출 화물이 실리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

베트남 수출은 63억4000만달러로 78.2% 증가했다. 반도체가 110.7%, 디스플레이가 48.7% 늘면서 16개월 연속 증가세를 기록했다. 대만 수출은 76억4000만달러로 78.6% 증가했다. 반도체가 73억1000만달러로 79.2% 늘며 전체 수출 증가세를 이끌었다.

유럽 수출도 27억9000만달러로 125% 급증했다. 반도체는 232%, 컴퓨터·주변기기는 217% 증가했다. 인도 수출은 8억8000만달러로 107%, 일본은 5억9000만달러로 94.3% 각각 늘었다.

마지막으로 10월 ICT 수입은 198억달러로 전년 동월 대비 52.7% 증가했다. 품목별로는 반도체가 114억2000만달러로 73.6% 증가했다. 컴퓨터·주변기기는 23억7000만달러로 60.7%, 휴대폰은 10억3000만달러로 25%, 통신장비는 3억6000만달러로 13% 늘었다.

반면 디스플레이 수입은 3억4000만달러로 4% 감소했다.

이에 따라 ICT 무역수지는 505억5000만달러 흑자를 기록했다. 품목별로는 반도체가 450억5000만달러, 컴퓨터·주변기기가 36억2000만달러, 디스플레이가 16억8000만달러, 휴대폰이 6억8000만달러 흑자를 기록했다.

gkdud9387@newspim.com