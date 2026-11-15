SK그룹, AI 반도체·에너지 'AI 플라이훨' 전략...CEO 세미나 종료

CEO세미나서 플라이휠 전략 공개…멤버사 AI 전환 가속

최태원 회장 "기존 사업 틀 깨고 'AI 컴퍼니'로 재정의해야"

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = SK그룹이 인공지능(AI) 반도체와 에너지를 기반으로 한 'AI 플라이휠' 전략을 통해 토큰 이코노미 시장의 핵심 주체로 도약하기로 했다.

SK그룹은 지난 12~14일 경기 이천 SKMS연구소에서 '2026 CEO세미나'를 열었다고 15일 밝혔다. 최태원 회장과 최재원 수석부회장, 주요 멤버사 최고경영진 50여 명이 참석해 미래 성장 전략을 논의했다.

이번 세미나의 핵심은 'AI 플라이휠' 전략이다. AI 반도체 경쟁력이 AI 팩토리 사업을 키우고, AI 팩토리 확장은 전력·에너지와 AI 서비스 수요를 창출한다. 경쟁력 있는 에너지 공급과 AI 서비스 확산은 다시 AI 팩토리와 첨단 반도체 혁신을 촉진하는 선순환 구조다. SK는 이를 통해 AI 연산과 서비스가 실질적 부가가치로 거래되는 토큰 이코노미 시장을 주도할 계획이다.

최태원 SK 회장이 지난 14일 경기도 이천 SKMS연구소에서 열린 '2026 CEO세미나'에서 기조 발제를 하고 있다. [사진=SK]

최 회장은 "기존 사업의 틀을 깨고 스스로를 'AI 컴퍼니'로 재정의해야 한다"며 "모든 멤버사가 새로운 역할을 찾아 AI 서비스와 토큰 이코노미까지 연결하는 플라이휠 구조를 만들어 가자"고 당부했다. 이어 "AI 시대에는 글로벌 파트너들과의 개방적 협력을 통해 역량과 속도를 높이는 것이 필수적"이라고 강조했다.

경영진은 비효율 사업 정비와 주력 사업의 내실 강화를 골자로 한 '포트폴리오 리밸런싱 2.0'을 지속 추진하기로 했다. 현금창출력에 기반한 자본 배분 기준에 따라 재무 건전성과 미래 투자의 균형을 맞추고, 현업 전문성과 데이터를 결합한 'AI 전환'을 전사로 확산해 수익 창출과 일하는 방식 혁신을 이끌기로 했다.

현업에서의 변화는 이미 진행 중이다. SK하이닉스는 AI와 디지털 트윈을 결합한 '스마트 팹' 고도화로 생산 효율을 높이고 있고, SK이노베이션은 설비·운전 데이터를 연결한 '공정 지도'로 울산 CLX의 수율을 개선했다. SK텔레콤은 AI 기반 네트워크·서비스 자동화를 통해 업무 생산성과 고객 경험을 혁신하고 있으며, SK가스는 AI로 시황을 분석하고 업무 지식을 자산화해 의사결정 속도를 높였다.

SK 관계자는 "이번 CEO세미나는 그동안의 체질 개선 과정을 돌아보고, 플라이휠 전략 속에서 각 멤버사의 역할과 실행 과제를 점검한 자리였다"며 "앞으로도 현업을 기반으로 본원적 경쟁력을 높이고 실행력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

raul1649@newspim.com