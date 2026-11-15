삼성전자, 폴드 8·메모리 등 CES 2027 혁신상 19개 수상

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 15일 CES 2027 혁신상 19개를 수상했다고 밝혔다.
- 영상디스플레이·반도체·모바일·생활가전 제품이 수상 명단에 올랐다.
- 갤럭시 Z 폴드8 등 4개 제품은 최고 혁신상을 받았다.
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AI 인프라·엣지 디바이스 등 종합 메모리 경쟁력 입
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2027'을 앞두고 CES 혁신상 19개를 수상했다.
삼성전자는 지난 9일 미국소비자기술협회(CTA)의 수상 발표 결과 4개의 최고 혁신상을 포함해 19개 부문에서 CES 혁신상을 수상했다고 15일 밝혔다.
CTA는 매년 CES 개막에 앞서 가장 혁신적인 제품과 서비스를 선정해 CES 혁신상을 수여해왔다. 영상디스플레이 13개, 반도체 3개, 모바일 2개, 생활가전 1개를 받았다. 최고상은 영상디스플레이 2개, 모바일 2개다.
삼성전자는 영상디스플레이 부문에서는 2027년형 TV와 사운드바, 모니터 등 신제품으로 11개 혁신상을 수상했다.
생활가전 부문에서는 대용량 열교환기를 탑재한 올인원 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보'가 인정받았다. 이 제품은 옷감의 무게와 종류, 오염도를 감지해 최적의 세탁 코스를 제안한다. 세탁·건조 완료 후 자동으로 문이 열려 내부 습도를 관리한다.
모바일 부문에서는 '갤럭시 Z 폴드8'과 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'가 최고상을 수상했다. 갤럭시 Z 폴드8은 5.5형 커버 디스플레이와 7.6형 메인 디스플레이를 탑재했다. 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 8형 메인 디스플레이와 5000mAh 배터리를 갖췄다.
반도체 부문에서는 AI 서버용 메모리 모듈 'LPDDR5X SOCAMM2'와 'DDR5 RDIMM', 온디바이스 AI용 메모리 'UFS 5.0'이 혁신상을 받았다. LPDDR5X SOCAMM2는 고대역폭·저전력 특성으로 AI 워크로드에 특화됐다. DDR5 RDIMM은 모듈 구성을 4단으로 줄여 공간 효율을 개선했다. UFS 5.0은 차세대 엣지 AI 디바이스용 내장 메모리다.
수상 제품들은 내년 CES 2027 행사 기간 중 삼성전자 전시관에서 선보일 예정이다.
raul1649@newspim.com