'클로이드 투입' LG전자 테네시 공장, 세탁가전 1000만대 생산

미국 시장 점유율 1위…스마트팩토리 기술 적용

효율성·안정성 갖춘 '등대공장', 피지컬 AI 실증 확장

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG그룹의 로봇 'LG 클로이드(CLOiD)'가 투입된 LG전자 테네시 생산법인이 세탁가전 누적 생산 1000만대를 달성했다. 미국 현지 생산체계를 기반으로 한 북미 세탁가전 사업 성과를 입증했다.

LG전자는 13일(현지시간) 미국 테네시주 클락스빌의 테네시 공장에서 이를 기념하는 행사를 열었다고 15일 밝혔다. 이날 행사에는 손창우 LG전자 리빌솔루션사업부장, 박용 테네시생산법인장, 조시 워드 클락스빌-몽고베리 카운티 산업개발 위원회 총괄이사 등이 참석했다.

LG전자는 클락스빌에 12만4000㎡ 규모 부지에 테네시 공장을 조성해 약 5억달러를 투자해 생상 역량을 강화해왔다. 2018년 11월 세탁기 생산을 시작한 이후 2022년 건조기, 2023년 워시타워로 생산 품목을 확대했다. 현재 연간 생산능력은 세탁기 155만대, 건조기 70만대 등 총 225만 대로 2019년 대비 약 4배 증가했다.

LG전자가 미국 테네시주 테네시공장에서 세탁가전 누적 생산 1000만대 달성 기념식을 개최했다. [사진=LG전자]

시장조사기관 트랙라인에 따르면 LG전자의 미국 세탁기와 건조기 매출 기준 점유율은 2018년 각각 17.2%, 17.4%에서 지난해 23.3%, 24.1%로 올라 모두 1위를 차지했다.

테네시 공장의 가장 큰 강점은 신속한 공급망 구축이다. 미국 중동부의 지리적 이점을 활용해 생산품을 미국 전역의 유통망으로 빠르게 운송할 수 있다. 과거 한국·중국·동남아 등에서 생산한 물량이 현지 매장에 진열되기까지 10주 이상이 소요됐으나, 현재는 생산 후 약 일주일이면 매장 공급이 완료된다. 또한 해상운송비와 수입관세 부담을 낮추고 글로벌 물류 차질 상황에서도 미국 시장에 제품을 안정적으로 공급한다.

테네시 공장에서 생산하는 세탁가전은 현지 고객의 생활방식을 반영한 맞춤형 제품이다. 통돌이 세탁기는 북미 고객의 체형과 사용 방식을 분석해 세탁조 바닥의 세탁물을 깊이 숙이지 않고 꺼낼 수 있도록 설계했다. 2025년부터는 반려동물 가정을 위해 '펫케어' 코스를 기본 탑재한 세탁가전도 생산한다. 워시타워에는 빌트인 스타일을 적용해 집 안의 붙박이 수납공간에 설치할 수 있도록 했다.

테네시 공장은 2023년 미국 내 생활가전 공장 최초이자 한국 기업이 해외에 구축한 공장 가운데 최초로 세계경제포럼(WEF)의 '등대공장'에 선정됐다. 산업용 로봇 약 300대가 생산과 물류 전반에 투입되며, 인공지능(AI)과 디지털 트윈 등 스마트팩토리 기술을 적용해 약 70%의 공정 자동화율을 갖췄다.

미국 대표 소비자매체 컨슈머리포트의 제품 성능평가에서 LG전자는 드럼세탁기, 통돌이 세탁기, 전기건조기 등 여러 카테고리에서 상위권에 이름을 올렸다. 최근 발표한 '2026년 최고 제품'에서도 드럼세탁기 추천 제품 3종 중 2종, 전기건조기는 2종 모두 LG전자 제품이 선정됐다.

LG전자는 최근 테네시 공장 생산라인에 LG 클로이드를 투입해 세탁기 상판 운반과 배수펌프 정렬·적재 등 제조공정에서 기술검증을 진행 중이다. 현장에서 축적한 작업 데이터를 양재 데이터팩토리에서 증강·합성해 로봇 학습에 활용하고, 이를 실증 과정에 반영하는 데이터 선순환체계를 구축해 피지컬 인공지능(AI) 기술을 고도화할 계획이다.

테네시 공장은 협력사 직원을 포함해 총 1000여명의 일자리를 창출했다. LG전자는 저소득층 학생들을 위해 테네시 지역 초등학교에 워시타워를 기부했으며, 2020년부터 현지 한인회와 함께 테네시주에 거주하는 한국전쟁 참전용사 가정에 가전제품과 기부금을 지원하고 있다. 또한 2021년부터 미국프로풋볼리그(NFL) 테네시 타이탄스를 공식 후원하며 중고 의류 수거·세탁 캠페인과 가전 기부 캠페인을 진행 중이다.

raul1649@newspim.com