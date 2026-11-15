세무사 수석 합격자 'AI로 부정행위' 결국 인정…"경찰에 자수"

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초소형 카메라로 문제 촬영해 AI 활용…회계사 시험 부정행위도 시인

전날까지 의혹 부인하다 입장 번복…서울경찰청에 자수서 제출 밝혀

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 인공지능(AI) 스마트안경을 이용한 부정행위 의혹을 받아온 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자가 시험 과정에서 AI를 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정했다. 전날까지 관련 의혹을 부인했던 그는 경찰에 자수서를 제출했다고 밝혔다.

세무사 시험 수석 합격자 한원석(34) 씨는 15일 법률대리인인 이돈호 법무법인 노바 대표변호사의 유튜브 채널에 출연해 부정행위 사실을 시인했다.

인공지능(AI) 스마트안경을 이용한 부정행위 의혹을 받아온 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자가 시험 과정에서 AI를 활용해 부정행위를 저질렀다고 인정했다. 사진은 이돈호 법무법인 노바 대표변호사 유튜브 캡쳐.

한씨는 영상에서 "저는 세무사 시험에서 부정행위를 했다"며 "제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아니다"라고 말했다.

한씨는 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영한 뒤 AI에 전송하고, 스마트폰을 통해 정답을 확인하는 방식으로 부정행위를 저질렀다고 설명했다. 세무사 1차와 2차 시험뿐 아니라 공인회계사 1차 시험에서도 전자기기와 생성형 AI를 활용했다고 주장했다.

특히 한씨는 의혹이 제기된 직후 이를 부인했던 기존 입장을 번복했다. 그는 지난 14일 공개된 언론 인터뷰에서 AI 안경을 이용한 부정행위 의혹에 대해 사실이 아니라는 취지로 반박한 바 있다.

그러나 이날 영상에서는 당시 언론의 연락을 받고 당황한 나머지 부정행위 사실을 숨기려 했다고 해명했다.

한씨는 부정행위를 저지른 배경으로 경제적 어려움과 장기간의 수험 생활에 대한 부담을 언급했다.

그는 직장을 그만두고 자영업에 도전했으나 사업 운영에 어려움을 겪었으며, 이후 전문직 시험을 준비하는 과정에서 합격까지 걸릴 시간에 대한 불안감이 컸다고 설명했다.

한씨는 다른 수험생들에게도 사과했다. 특히 지난달 28일 수석 합격 발표 당시 차석 합격자의 노력을 떠올렸다며 자신의 부정행위로 다른 합격자가 누려야 할 성취감을 빼앗았다는 취지로 말했다.

그는 서울경찰청에 자수서를 제출한 상태라고 밝혔다. 부정행위에 사용한 전자기기와 관련 자료도 수사기관에 제출할 예정이라고 설명했다.

법률대리인인 이 변호사 측도 향후 수사기관과 시험 시행기관의 사실관계 확인 절차에 협조하겠다는 입장을 밝혔다.

앞서 한씨는 지난 4월 실시된 세무사 1차 시험에서 400점 만점에 397.5점을 받았다. 전체 160개 문항 가운데 159개를 맞혔으며, 응시자의 74.21%가 과락한 세법학개론에서도 만점을 기록했다.

이어 지난 7월 치러진 2차 논술형 시험에서는 800점 만점에 663점을 받아 최종 수석 합격자로 이름을 올렸다.

이 같은 성적이 공개되자 온라인에서는 AI 스마트안경 등을 이용한 부정행위 가능성이 제기됐다.

시험 시행기관인 한국산업인력공단은 앞서 해당 시험 감독위원 4명을 대상으로 확인한 결과 부정행위를 의심할 만한 특이사항을 발견하지 못했다고 설명했다. 공단은 2차 논술형 답안지에 대한 전문가 검토에도 착수한 상태였다.

pmk1459@newspim.com