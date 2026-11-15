北 조용원 당 비서, 정부 대표단 이끌고 러시아 방문

AI 핵심 요약beta
- 조용원 북한 노동당 비서가 14일 당·정부 대표단을 이끌고 러시아를 방문했다
- 북한 대표단은 전용기로 평양을 출발해 모스크바에 도착했다
- 이번 방문은 미·중·러 정상회담을 앞두고 북·러 관계 강화를 논의할 것으로 알려졌다
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APEC 미·중·러 정상회담 앞두고 소통 강화
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서를 단장으로 하는 당·정부 대표단이 러시아를 방문했다고 조선중앙통신이 15일 보도했다.
통신은 "자주와 정의를 공동의 이념으로 하는 조·로(북·러) 두 나라 사이의 전투적 우의와 친선, 동맹적 관계가 날로 더욱 공고화되고 있는 속에 전 로씨야 정당 '통일 로씨야(통합 러시아)' 위원장 드미뜨리 메드베제브 동지의 초청에 따라 조선민주주의인민공화국 당 및 정부 대표단이 로씨야 연방을 방문하게 된다"고 전했다.
이번 북한 대표단의 러시아 방문은 오는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 선전에서 열릴 예정인 미·중·러 3자 정상회담을 앞두고 이뤄졌다는 점에서 주목된다.
통신은 대표단이 14일 전용기로 평양을 출발, 모스크바에 도착했다고 전하면서 체류 일정과 기간은 언급하지 않았다. 모스크바 공항에는 통합 러시아 최고위원회 위원이자 러시아국가회의 국제문제위원회 제1부위원장인 안드레이 클리모프와 신홍철 주러 북한대사 등이 대표단을 맞이했다.
앞서 일본 교도통신은 14일 조용원의 러시아 방문 소식을 전하면서, 메드베데프와의 회담을 통해 북·러 관계 강화 방침을 확인할 것으로 보인다고 보도했다.
opento@newspim.com