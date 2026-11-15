CU 생초코모찌 수능 시즌 매출 116% 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10대·40대 구매층 확대…합격 기원 떡 상품도 준비

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 수능을 앞두고 CU의 생초코모찌가 10대와 40대 고객을 중심으로 판매가 늘어나며 합격 기원 선물로 주목받고 있다.

CU는 11월 1~13일 생초코모찌 2종의 매출이 전월 동기 대비 116.9% 증가했다고 밝혔다고 15일 밝혔다. 같은 기간 떡 관련 상품 전체 매출도 49.6% 늘었다.

구매층의 변화가 눈에 띈다. 10대 구매 비중은 10월 3.6%에서 11월 12.6%로 올랐고, 40대는 13.0%에서 25.0%로 높아졌다. 기존 20·30대 중심의 고객층이 수능 시즌을 맞아 10대 학생과 수험생 자녀를 둔 부모층으로 확대되는 추세다.

CU가 판매하는 생초코모찌 2종. [사진=BGF리테일]

생초코모찌는 진한 생초콜릿을 쫀득한 모찌로 감싼 제품이다. 초코와 말차 초코 두 가지 맛이 있으며 각 3200원에 판매 중이다. 누적 판매량은 80만개를 넘었다.

CU는 수능 시즌을 맞아 합격 기원 선물로 찹쌀떡도 준비했다. '행운을 담은 찹쌀떡 6입'(9900원)과 '합격기원 찹쌀떡 3입'(3400원) 2종으로, 지난 12일부터 전국 점포에 입고됐다.

포켓CU 앱을 통한 참여형 이벤트도 진행한다. 11월 16~18일 언어·수리·외국어 영역 문제 각 2문제씩과 서술형 문제가 공개되며, 고객들이 댓글로 정답을 제출할 수 있다. 정답은 11월 19일 발표된다.

맞힌 문제 수에 따라 포인트를 차등 지급한다. 6문제를 모두 맞힌 고객에게는 1000포인트, 4~5문제는 500포인트, 1~3문제는 100포인트를 제공한다. 서술형 이벤트 참여자 중 추첨으로 선정된 100명에게는 3000포인트를 추가로 지급할 예정이다.

권유진 BGF리테일 스낵식품팀 MD는 "수능을 앞두고 합격을 기원하는 선물도 전통적인 찹쌀떡에서 젊은 세대가 선호하는 디저트로 다양해지고 있다"며 "앞으로도 CU는 트렌드에 맞춘 다양한 상품과 이벤트를 통해 수험생들에게 응원의 마음을 전할 것"이라고 말했다.

raul1649@newspim.com