세븐일레븐, '시경 픽' 남해안제철꼬막비빔밥 18일 출시

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐은 15일 남해안 꼬막 비빔밥을 18일 출시한다고 밝혔다.
- 제철 비빔밥 시리즈는 누적 판매 100만개를 돌파하며 매출을 끌어올렸다.
- 신상품은 여수산 새꼬막과 특제 비빔장을 사용하며 가격은 5200원이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
남해안 새꼬막 활용, 특제 비빔장·보리밥으로 차별화
한 달간 BC카드 결제 시 비빔밥 전종 25% 할인
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 세븐일레븐이 가수 성시경과 함께 전개하고 있는 '시경 pick(픽) 제철 비빔밥'의 흥행 열기를 이어갈 겨울철 신상품을 출시한다.
세븐일레븐이 오는 18일 남해안 꼬막을 담은 '남해안제철꼬막비빔밥'을 출시한다고 15일 밝혔다. 지난 9월 출시한 제철 비빔밥 시리즈가 누적 판매 100만개를 돌파한 가운데 겨울 신상품으로 인기를 이어가려는 전략이다.
세븐일레븐에 따르면, 올해 1월부터 11월 13일까지 제철 비빔밥 시리즈는 도시락 카테고리 매출을 전년 동기 대비 23% 증가시켰다. '전주식소고기비빔밥'이 전체 도시락 판매 순위 1위를 기록했으며, 여성 고객의 구매 비중이 42%로 일반 정찬 도시락 대비 7%포인트 높았다. 같은 기간 외국인 고객의 비빔밥 매출은 전년 동기 대비 217% 증가했다.
신상품은 여수산 새꼬막을 사용한다. 전국 꼬막 생산량의 73%를 차지하는 여수 새꼬막을 해감·세척·탈각 등 7단계 전처리 공정을 거쳐 모래와 이물질을 제거했다. 청양고추와 마늘쫑을 곁들였으며, 보리밥과 매실 엑기스를 첨가한 특제 꼬막 비빔장으로 맛을 냈다. 가격은 5200원이다.
세븐일레븐은 11월 한 달간 프로모션을 진행한다. 30일까지 BC카드 결제 시 제철 비빔밥 전종을 25% 할인한다. 20일과 27일 금요일에는 '전주식소고기비빔밥'을 50% 할인된 2350원에 판매한다. 18일부터 24일까지 7일간 비빔밥 전종 구매 고객에게 '양푼김치찌개라면큰컵'을 무료로 증정한다.
김시현 세븐일레븐 푸드팀 도시락담당 MD는 "계절마다 가장 맛있는 제철 식재료를 발굴해 프리미엄 웰빙 한 끼를 대접하고자 이번 꼬막비빔밥을 기획하게 되었다"라며 "최고 품질의 남해안 새꼬막과 세븐일레븐만의 독자적인 기술력, 그리고 미식가 성시경의 까다로운 입맛이 결합한 만큼 올겨울 편의점 도시락 시장에서 제철 식재료를 활용한 프리미엄 비빔밥의 경쟁력을 한층 높여 나갈 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com