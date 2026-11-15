롯데하이마트, 라이온즈 우승 기념 삼성 가전 12만원 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데하이마트가 15일 삼성 라이온즈 우승 기념 가전 할인 행사를 시작했다
- 23일까지 삼성전자 14개 제품에 12만원 추가 할인을 제공한다
- 전국 매장과 온라인몰에서 카드 할인과 멤버십 혜택도 적용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 롯데하이마트가 삼성 라이온즈의 2026 한국시리즈 우승을 기념해 삼성전자 가전 할인 행사를 진행한다.
롯데하이마트는 23일까지 전국 매장과 온라인쇼핑몰에서 냉장고, 김치냉장고, TV, 세탁기 등 14개 제품을 12만원 추가 할인한다고 15일 밝혔다. 삼성전자가 전 유통채널에서 진행하는 '라이온즈 우승 기념 삼성전자 대축제'와 연계하고 롯데하이마트에서만 받을 수 있는 단독 할인과 카드 혜택을 더했다.
행사 대상은 75형 마이크로 RGB TV, 비스포크 AI 냉장고 4도어(902L), 비스포크 AI 김치냉장고 4도어(487L), 비스포크 AI 콤보 세탁건조기(25kg+18kg), AI 무풍 클래식 멀티 투인원 에어컨(19평형) 등이다.
전국 매장에서 삼성 제휴카드 구매 시 할인율을 기존 최대 5%에서 최대 6%로 올렸다. 온라인쇼핑몰에서는 냉장고, 김치냉장고, TV 등 17개 모델을 대상으로 최대 12% 추가 카드 할인을 제공한다.
삼성전자의 공통 혜택도 함께 적용된다. 24일까지 추천 모델을 구독하면 최대 6개월 상당의 멤버십 포인트를 받을 수 있다. 삼성닷컴에서는 행사 기간 매일 9명씩 총 108명을 추첨해 갤럭시Z폴드8, 비스포크 AI 냉장고 등을 증정한다.
김보경 롯데하이마트 상품본부장은 "삼성전자의 우승기념 행사 기간에 맞춰 12만원 추가 할인과 카드 혜택 상향 등 하이마트에서만 받을 수 있는 혜택을 더했다"며 "김장철과 연말 가전 교체 수요가 몰리는 시기인 만큼 프리미엄 TV와 김치냉장고 등 인기 모델에 혜택을 집중했다"고 말했다.
raul1649@newspim.com