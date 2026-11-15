이주희 "한덕수 구속 공백 없어야…내란범 석방 도미노 막아야"

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"징역 15년 선고에 특검도 도주 우려 제기…구속 사유 충분"

"헌법재판관 미임명 사건 별건 영장 가능…법원에 구속 유지 촉구"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당은 15일 한덕수 전 국무총리의 구속기간 만료를 앞두고 "내란범 한덕수 구속 공백은 없어야 한다"고 촉구했다.

이주희 민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑에서 "한덕수 전 총리는 내란 중요임무 종사 혐의로 항소심에서 징역 15년을 선고받았다"며 "그런 한 전 총리의 구속기간이 오는 20일 끝난다"고 밝혔다.

이주희 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이 원내대변인은 "만료 하루 전 잡힌 대법원 심리로는 선고할 가능성이 거의 없다"며 "선고일도 아직 정해지지 않았고, 전원합의체가 심리 당일 결론을 낸 경우도 거의 없다. 상고심 구속기간은 더 늘릴 수도 없다"고 설명했다.

이어 "특검은 대법원과 별건 재판부에 잇따라 의견서를 내, 석방되면 소재 파악이 어렵고 형 집행 차질이 우려된다고 밝혔다고 한다"며 "심지어 13일에는 대법원에 석방이 불가피하다면 주거 제한 등 조건을 붙인 보석이라도 해 달라고 요청했다"고 전했다.

그러면서 "형사소송법 제70조는 도망할 염려를 구속 사유로 정하고, 범죄의 중대성도 함께 따지도록 하고 있다"며 "징역 15년이 선고된 중대 범죄에, 수사기관 스스로 도망 우려까지 제기한 상황이다. 구속 사유는 이미 충분하다"고 주장했다.

한 전 총리의 별건 구속 가능성도 제기했다. 이 원내대변인은 "지난달 대법원은 구속기간 갱신을 다 쓴 김건희 씨에게 특검 요청에 따라 별건 추가 영장을 발부했다"며 "증거인멸과 도망 염려를 인정했다"고 말했다.

이어 "한 전 총리도 헌법재판관 미임명 사건으로 재판을 받고 있고, 이 사건 재판부는 직권으로 구속할 수 있다"고 주장했다.

이 원내대변인은 같은 전원합의체 사건의 이상민 전 행정안전부 장관도 다음 달 18일 구속기간이 만료된다는 점을 언급하며 "한 전 총리가 풀려나면 '내란 석방 도미노'가 시작되는 것 아닌지 국민의 우려가 크다"고 밝혔다.

그러면서 "판결이 아닌 시간이 내란범 한덕수를 풀어줘서는 안 된다. 징역 15년 내란범의 거리 활보를 국민은 용납하지 않는다"며 "특검과 법원이 머뭇거릴 이유는 없다"고 강조했다.

아울러 "더불어민주당은 내란 단죄에 공백이 생기지 않도록 끝까지 지켜보겠다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com