국민통합위, '대한민국 국민통합 런' 성료…3만여명 함께 달렸다

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MBN 서울마라톤 연계…10㎞ '국민통합 런'에 1만3000여명 참가

잠실서 체험 부스 운영…'5대 갈등 뽑기' 등에 시민 5000여명 발길

코스 환경정화도…"국민이 일상에서 통합 체감하게 참여의 장 넓힐 것"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 대통령직속 국민통합위원회가 국민 3만여 명이 함께하는 마라톤 행사에서 세대와 지역을 넘는 '국민통합'의 중요성을 공유했다.

통합위는 15일 서울 잠실종합운동장 일원에서 'MBN 2026 서울마라톤'과 연계한 '대한민국 국민통합 런' 행사를 마쳤다고 밝혔다.

15일 서울 잠실종합운동장 일원에서 열린 국민통합위원회 '국민통합 런' 행사에 참가한 시민이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=국민통합위원회]

◆10㎞ '국민통합 런'에 1만3000여 명 참가

MBN 서울마라톤은 광화문에서 출발해 잠실종합운동장에 도착하는 하프 코스와 잠실종합운동장을 출발해 다시 돌아오는 10㎞ 코스 2가지로 구성됐으며, 통합위는 10㎞ 코스를 '대한민국 국민통합 런'으로 연계해 행사를 치렀다.

하프 코스에는 2만여명, 10㎞ 코스인 '국민통합 런'에는 1만 3000여 명이 참가했다.

통합위는 참가자들이 저마다의 속도로 달리면서 서로를 응원하고 격려했다고 분위기를 전했다. 통합위 관계자와 분과위원, 청년통통포럼 위원 등도 마라톤에 직접 참여해 국민들과 함께 달렸다.

특히 김명진 국민통합위원회 부위원장도 국민통합 런 10㎞ 코스를 완주하며 참가자들과 호흡을 맞췄다.

15일 서울 잠실종합운동장 일원에서 열린 국민통합위원회 '국민통합 런'에 김명진 부위원장이 직접 참여해 달리고 있다. [사진=국민통합위원회]

◆잠실서 체험 부스 운영…'5대 갈등 뽑기' 등에 시민 5000여 명

통합위는 마라톤 도착 지점인 잠실종합운동장에 국민통합 릴레이 존 '대한민국 국민통합 런' 부스를 차렸다.

부스에서는 ▲마음을 잇는 끈 ▲5대 갈등 뽑기 ▲국민통합 룰렛 등 시민이 직접 참여하는 체험 프로그램이 진행됐다. 참가자들은 체험에 참여하며 우리 사회의 갈등과 통합의 의미를 되새기고, 서로의 다름을 이해하고 존중하는 국민통합의 가치를 경험했다.

통합위는 주요 정책과 활동을 알리는 홍보 공간과 기록 인증 포토월도 마련했다. 완주 메달 무료 각인, 기념품 증정 등 참여 행사도 곁들였다. 마라톤 참가자는 물론 가족과 일반 시민까지 5000여 명이 부스를 찾았다.

15일 서울 잠실종합운동장 일원에서 열린 국민통합위원회 '국민통합 런' 행사에서 전지명 부위원장이 인사말을 하고 있다. [사진=국민통합위원회]

◆코스 환경정화도…"일상에서 통합 체감하게 참여의 장 넓힐 것"

통합위는 행사장 환경정화 활동도 함께 펼쳤다. 행사 지원 인력들은 10㎞ 코스 급수대 주변과 잠실종합운동장 출발·도착 지점, 부대행사장 주변에서 쓰레기를 수거했다. 행사가 끝난 뒤에도 코스를 최종 점검하고 부대행사장 주변을 정비했다.

통합위 관계자는 "이번 국민통합 런은 서로 다른 국민들이 같은 출발선에서 함께 달리고 서로를 응원하며 국민통합의 가치를 직접 경험한 뜻깊은 자리였다"고 평가했다. 이어 "앞으로도 국민이 일상의 다양한 경험에서 국민통합을 체감할 수 있게 참여의 장을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

통합위는 '갈등을 넘어 국민이 함께하는 대한민국'을 주제로 오는 12월 '음악으로 만나는 국민통합', '국민통합 대국민 보고대회' 등 국민통합 릴레이 행사를 이어갈 계획이다.

the13ook@newspim.com