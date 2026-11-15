한국 등 9개국, '탄소크레딧' 발행 기준 함께 만든다...내년 발행기구 구축

AI 핵심 요약beta
- 한국 등 9개국은 14일 탄소크레딧 공통 기준 마련에 협력했다
- 참여국들은 내년 발행기구를 구축하고 운영 규칙을 마련할 계획이다
- 재정경제부는 GGGI·ICVCM과 탄소크레딧 품질 제고에도 협력했다
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국제기관과 크레딧 품질 관리 협력
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 한국이 싱가포르·모로코 등 8개국과 탄소크레딧 발행에 적용할 공통 기준을 마련한다. 기업이 개발도상국에서 온실가스를 줄인 실적을 탄소크레딧으로 발급받아 국제시장에서 거래할 수 있도록 내년 중 발행기구를 구축할 계획이다.
15일 재정경제부에 따르면 한국 등 9개국은 14일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)를 계기로 '글로벌 고신뢰 탄소시장(GVCM)' 공동 협력의향서에 서명했다.
참여 의향을 밝힌 국가는 한국과 도미니카공화국, 모로코, 부르키나파소, 스리랑카, 싱가포르, 우간다, 코트디부아르, 파라과이다.
GVCM은 참여국이 탄소크레딧 발행 기준과 절차를 공유하는 방식으로 운영된다. 재경부는 여러 국가에서 공통 절차를 이용할 수 있게 되면 기업의 해외 감축사업 추진 부담이 줄고, 탄소크레딧 거래와 민간투자가 늘어날 것으로 기대했다.
참여국은 이사회 등을 통해 발행기구 운영과 주요 의사결정에 직접 참여한다. 재경부는 내년 참여국들과 기구의 운영 규칙과 세부 절차를 마련할 예정이다.
재경부는 탄소크레딧의 품질을 높이기 위해 글로벌녹색성장기구(GGGI), 자발적 탄소시장 무결성 위원회(ICVCM)와도 3자 양해각서를 체결했다. 세 기관은 탄소크레딧이 실제 감축 성과를 반영하는지 평가하는 데 쓰이는 10가지 핵심탄소원칙에 관한 지식을 공유하고, 참여국을 대상으로 교육·훈련을 진행할 계획이다.
이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 영상 개회사에서 GVCM을 "참여국의 다양한 경험과 개발 수요를 반영하여 함께 만들어가는 플랫폼"이라고 설명했다. 이어 "양자협력이 아니라 3개국 이상이 동시에 참여하는 새로운 다자 모델이라는 점에서 매우 의미가 깊다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com