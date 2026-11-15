에코프로, 국제배터리엑스포서 이차전지 상생 성과·차세대 기술 소개

AI 핵심 요약beta
- 에코프로는 13~15일 포항 국제배터리엑스포에 참가했다.
- 에코프로는 포항에 3조3000억원을 투자해 배터리 소재 생태계를 구축했다.
- 에코프로는 하이니켈·소듐이온·LFP 등 차세대 소재 기술을 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
글로벌 밸류체인·하이니켈 양극재·차세대 배터리 소재 기술 선보여
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 에코프로가 이차전지 소재의 글로벌 밸류체인과 차세대 배터리 소재 기술력을 선보였다.
에코프로는 13~15일 경북 포항 만인당 체육관에서 열린 '국제배터리엑스포 2026 포항'에 참가했다고 밝혔다. 포항에 구축한 이차전지 소재 생태계와 지역사회 상생 성과를 소개하고 글로벌 밸류체인과 차세대 기술력을 소개했다.
이번 행사는 소재·부품부터 폐배터리 리사이클까지 배터리 산업 전 주기의 기술과 미래 비전을 한자리에서 보여주는 이차전지 전문 박람회다.
에코프로 그룹은 2017년부터 포항에 약 3조3000억원을 투자해 전구체, 양극재, 리사이클링을 연결하는 순환 체계를 구축했다. 원료부터 리사이클링까지 이어지는 클로즈드 루프 방식으로 공급망 경쟁력을 확보했으며, 인도네시아 니켈 제련소와 헝가리 양극재 공장, 국내 생산기지를 통해 글로벌 밸류체인을 구성했다.
전시 부스는 지역 상생, 삼원계 강점, 양극재 기술력, 클로즈드 루프 시스템, 제품 로드맵, 리튬사업 등으로 구성됐다. 하이니켈 삼원계 양극재는 높은 에너지 밀도를 바탕으로 전기차뿐 아니라 휴머노이드 로봇, 도심항공교통(UAM), 항공우주 등 다양한 분야에 적용될 수 있다. 미드니켈 양극재, 소듐이온배터리(SIB), LFP용 양극소재, 고체 전해질 등 차세대 배터리 소재 기술도 함께 선보였다.
에코프로는 취약계층 출산가정 지원, 어린이 교통안전우산 전달, 행복마을 조성 등 사회공헌 활동을 진행해 왔으며, 이를 인정받아 '지역사회공헌 인정기업'에 7년 연속 선정됐다.
전시와 함께 진행된 콘퍼런스에서 권오석 에코프로파트너스 투자관리본부 상무는 13일 기업형 벤처캐피털(CVC)의 역할과 오픈 이노베이션을 주제로 배터리 산업의 혁신 생태계 조성과 스타트업 협력 전략을 소개했다.
최상운 에코프로 대표이사는 "포항에서 성장한 기업으로서 지속적인 투자와 기술 혁신을 통해 글로벌 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.
raul1649@newspim.com