윤상현 "장동혁, 보수 대통합 결단해야…배제 아닌 포용의 정치 필요"

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"갈라진 보수로는 이길 수 없어…뺄셈정치 아닌 덧셈정치로"

"계파 이해보다 당 미래 앞세워야…독립적 진상조사위 구성 촉구"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 15일 장동혁 대표를 향해 "계파의 이해보다 당의 미래를 앞세워 판단해달라"며 보수 대통합을 위한 결단을 촉구했다.

윤 의원은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "갈라진 보수로는 이길 수 없다"며 "국민의힘은 뺄셈정치가 아니라 덧셈정치로 가야 한다"고 밝혔다.

윤상현 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

윤 의원은 "국민은 정부·여당에 대한 견제를 요구하고 있지만, 그 기대가 정작 제1야당인 국민의힘에 대한 지지로 이어지지 않고 있다"고 지적했다.

이어 "장동혁 대표 취임 15개월째"라며 "우리 당 지지율 26%는 지난해 8월 전당대회 직전 25%와 사실상 같다"고 했다.

그러면서 "상대가 이만큼 흔들리는 동안 우리는 사실상 제자리걸음"이라며 "반사이익조차 제대로 거두지 못했다는 것은 국민이 아직 우리를 충분한 대안으로 인정하지 않고 있다는 경고"라고 강조했다.

수도권 민심에 대해서도 우려를 나타냈다.

윤 의원은 "서울과 인천·경기에서 우리 당은 민주당에 상당한 격차로 뒤처져 있다"며 "오세훈 서울시장께서 현 지도체제로는 수도권 총선이 어렵다고 우려하신 말씀도 깊이 새겨야 한다"고 말했다.

아울러 윤 의원은 한동훈 무소속 의원의 징계 과정에 외부 인사가 관여했다는 의혹에 대해 독립적인 진상조사위원회 구성을 요구했다.

윤 의원은 "독립적인 진상조사위원회를 통해 진위는 철저히 가려야 한다"며 "그래야 당의 신뢰를 회복하고 더 큰 분열을 막을 수 있다"고 밝혔다.

장 대표의 행보에 대해서는 "어려운 시기에 당을 맡아 정부·여당의 독주에 맞서고, 당을 지키기 위해 얼마나 애써 오셨는지 잘 알고 있다"며 "그간의 헌신과 노고에 경의를 표한다"고 평가했다.

다만 "그 노력이 당의 통합과 혁신이라는 더 큰 결실로 이어지기를 소망한다"며 "서로 다른 목소리를 포용하고, 보수 대통합의 문을 활짝 여는 데 앞장서 달라"고 요청했다.

윤 의원은 "통합은 어느 한쪽의 승리나 굴복이 아니"라며 "서로의 차이를 인정하고 신뢰를 회복하는 과정"이라고 말했다. 이어 "생각이 다르다고 배제하는 정치가 아니라, 흩어진 보수 세력을 다시 한 지붕 아래 모으는 정치가 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "정부·여당의 독주에 맞서는 것만으로 국민의 선택을 받을 수는 없다"며 "통합으로 힘을 모으고, 혁신으로 국민의 신뢰를 회복하며, 민생과 미래를 위한 정책으로 대안을 제시해야 한다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com