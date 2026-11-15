국가안보실, 민·관·군 IT 자산 전수조사…사이버 공격 선제 대응

AI 핵심 요약beta
- 청와대 국가안보실이 15일 민·관·군 IT 자산 관리체계를 전면 점검한다고 밝혔다
- 안보실은 시스템·네트워크 구성도를 현행화해 사이버 공격 대응을 강화할 계획이다
- 취약점 정보를 조기 확보하고 소프트웨어 명세서 도입도 앞당길 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대 국가안보실이 민간·공공·국방 분야 전체의 정보통신(IT) 자산 관리 체계를 전면 점검하고, 사이버 공격에 선제적으로 대응하는 방안을 마련한다고 청와대가 15일 밝혔다.
안보실은 13일 송기호 3차장 주재로 '민·관·군 사이버안보 공동대응 회의'를 개최하고, 지난 8월부터 추진 중인 시스템·네트워크 구성도 전수 조사 상황에 대한 중간 점검과 최근 국내외 주요 사이버 침해사고에 대한 공동 상황 평가를 실시했다.
최근 인공지능(AI)을 활용한 공격이 증가하고 있으며, 새로운 취약점이 발견되더라도 개별 기관이 운용하는 시스템·네트워크 구성도가 실제 자산과 달라 신속한 조치가 이뤄지지 못하는 근본적인 문제가 있다는 게 청와대의 판단이다.
이에 안보실은 지난 8월부터 민·관·군 사이버 위기 주관기관인 과학기술정보통신부·국가정보원·국방부와 함께 하드웨어, 소프트웨어 등 정보자산을 완전하게 파악할 수 있는 관리 체계를 마련하도록 요구했다.
안보실은 이번 중간 점검으로 시스템·네트워크 구성도를 현행화한 관리 체계를 조속히 정착시킬 계획이다.
또한 안보실은 공개되기 전 단계에서 취약점 정보를 해외 정부기관, 소프트웨어 공급업체 및 관련 커뮤니티 등을 통해 조기에 확보하고, 신속히 공유해 필요한 사이버 예방조치를 선제적으로 시행하는 방안도 마련한다.
아울러 취약점 발생 시 영향을 받는 시스템을 신속하게 파악하는 데 필수적인 '소프트웨어 명세서(SBOM)' 도입을 더욱 앞당길 예정이다.
the13ook@newspim.com