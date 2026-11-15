LG에너지솔루션, 'RE+ 2026'서 AIDC용 통합 전력 솔루션 소개

AI 핵심 요약beta
- LG에너지솔루션이 15일 RE+ 2026 참가 계획을 발표했다
- AI 데이터센터용 통합 전력 인프라와 에너지 솔루션을 선보인다
- 북미 생산 역량과 소프트웨어를 앞세워 에너지 플랫폼을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG에너지솔루션이 북미 최대 신재생 에너지 전시회에 참가해 미래 인공지능(AI) 산업 위한 '통합 에너지 솔루션' 선보인다
LG에너지솔루션이 17~19일 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 신재생에너지 전시회 'RE+ 2026'에 참가한다고 15일 밝혔다. 'AI의 미래를 위한 에너지 - 안정성. 회복탄력성. 지능화'를 주제로 '에너지 플랫폼 기업'으로서 고객가치 역량을 적극 소개한다는 계획이다.
이번 전시회에서 AI 데이터센터용 통합 전력 솔루션을 선보인다. 전시 공간은 279㎡(약 84평)로 국내 배터리 기업 중 최대 규모로 지난해보다 약 20% 확대했다.
이번 전시회의 핵심은 'AIDC 통합 전력 인프라'다. 배터리 에너지 저장 시스템(BESS), 무정전 전원 공급 장치(UPS), 백업 배터리 유닛(BBU), 에너지 관리 시스템(EMS)을 하나로 통합했다. AI 데이터센터 운영에 필요한 안정적인 전력 공급을 한 번에 해결하는 솔루션이다.
차세대 전력망용 시스템도 공개한다. 미국에서 생산된 LFP 배터리 기반 'JF3 AC LINK'는 초밀집 배치로 부지 단위 에너지 밀도를 기존 제품 대비 약 26% 향상시켰다. 소듐이온 배터리와 고체 상태 변압기(SST) 기술을 결합한 시스템도 선보인다. 빈번한 충·방전과 순간적인 부하 변화에도 안정적으로 전력을 공급하도록 설계됐다.
무정전 전력 솔루션 부문에서는 차세대 JP6 UPS 랙 시스템과 원통형 2170 BBU 제품을 전시한다. JP6 UPS 랙은 업계 최고 수준의 출력을 구현했으며, BBU는 고밀도 배터리 설계로 데이터센터의 공간 활용도를 높였다.
LG에너지솔루션은 북미에서 50GWh 이상의 생산 능력을 확보하고 있다. ESS 사업 전문 법인 버텍과 통합 소프트웨어 플랫폼 에어로스 수트를 통해 시스템 설계·구축부터 운영·최적화, 자산 관리까지 제공한다. 전시 기간에는 'AI 데이터센터를 위한 LG에너지솔루션의 준비 전략' 등을 주제로 전문가 세션을 진행한다.
강창범 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장 전무는 "LG에너지솔루션은 북미 현지 생산 경쟁력과 차별화된 기술력, 시스템 구축 및 지능형 운영 역량을 결합해 미래 AI 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 에너지 플랫폼 기업으로 성장을 가속화해 나갈 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com