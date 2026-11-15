삼성SDI, 미국 ESS 시장 겨냥 차세대 배터리 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDI는 15일 미국 RE+ 2026에서 차세대 배터리 솔루션을 선보인다고 밝혔다.
- 삼성SDI는 현지 생산을 완료한 전력용 ESS 솔루션 SBB 2.0을 전시한다.
- 삼성SDI는 UPS용 배터리와 데이터센터용 BBU 배터리도 북미 시장에 공개한다.
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'세계 최초 LSFT 통과' UPS용 배터리 솔루션 북미 첫 선
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성SDI가 미국 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 에너지산업 전시회 'RE+ 2026'에 참가해 차세대 배터리 솔루션을 선보인다.
삼성SDI는 17일부터 사흘간 진행되는 이번 행사에서 전력용 에너지저장장치(ESS) 솔루션과 무정전전원장치(UPS)용 배터리, 배터리 백업 유닛(BBU)용 배터리 등을 전시할 예정이라고 15일 밝혔다.
핵심 제품은 현지 생산 체계를 완료한 'SBB 2.0'이다. 20피트 크기의 컨테이너에 LFP(리튬인산철) 배터리 셀과 안전장치를 설치한 전력용 ESS 솔루션으로, 차별화된 소재와 극판 기술을 적용해 안전성과 수명을 향상시켰다.
UPS용 각형 배터리 솔루션 'U8A3'도 북미 시장에 처음 선보인다. LMO(리튬망간산화물) 소재 각형 배터리 셀이 탑재된 이 제품은 글로벌 안전 인증기관 'UL 솔루션즈'가 주관한 옥내 대형 화재 테스트의 모든 기준을 충족했다. 셀-모듈-랙 전 단계에 걸친 다중 안전 설계로 업계 최고 수준의 안전성을 확보했으며, AI 데이터센터의 순간적인 전력 부하 변화에도 대응 가능하다.
이 외에 고출력과 고용량을 동시에 구현한 BBU용 원통형 배터리 라인업도 전시된다. 삼성SDI는 2017년부터 데이터센터용 배터리 솔루션을 공급하며 축적한 기술력을 바탕으로 다양한 제품 포트폴리오를 선보일 계획이다.
회사 관계자는 "최근 급성장하는 미국 시장을 겨냥해 현지 맞춤형 제품과 기술을 선보일 것"이라며 "AI 시대에 특화된 기술로 북미 시장을 선도한다는 전략"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com