고려아연, 미국 테네시주 제련소 전력공급 승인

AI 핵심 요약beta
- 고려아연은 15일 미국 TVA로부터 테네시 통합제련소 전력 사용 승인을 받았다
- 승인된 계약용량은 230MW이며 TVA는 2029년부터 전력을 공급할 예정이다
- 고려아연은 2027년 착공해 2029년부터 일부 제품 상업생산을 시작할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 고려아연이 미국 테네시주에 건설 중인 핵심광물 통합제련소 사업에서 미국 최대 공공 전력공급기관인 테네시강유역개발공사(TVA)로부터 대규모 전력 사용 승인을 받았다.
고려아연은 TVA 이사회가 10일(현지시간) 고려아연의 자회사 크루서블 징크의 전력 사용 요청을 승인했다고 15일 밝혔다. 승인된 전력 계약용량은 230메가와트(MW)이며, TVA는 2029년부터 전력 공급을 개시할 예정이다.
고려아연은 미국 정부 등과 함께 약 74억달러(약 10조원)를 투자해 '프로젝트 크루서블'이라는 이름으로 사업을 추진 중이다. 통합제련소는 미국 정부가 지정한 핵심광물 11종을 포함한 비철금속 12종과 반도체 황산 등을 생산할 계획이다.
이번 전력 사용 승인은 올 4월 미국 연방정부의 신속 인허가 제도인 'FAST-41'에 편입되고 9월 최종 환경영향평가를 통과한 데 이어 나온 것이다.
TVA는 미국 남동부 지역의 전력 생산·공급과 송전망 운영을 담당하는 연방 공기업으로, 7개 주에 걸쳐 1,000만 명 이상에게 전력을 공급한다. 산업용 전력요금은 미국 100대 전력회사 고객 중 90% 이상이 부담하는 요금보다 낮다.
고려아연은 울산 온산제련소에서 50년 이상 축적한 제련 기술력을 바탕으로 사업을 진행 중이다. 2027년 착공해 2029년부터 일부 제품의 상업생산을 개시할 예정이며, 테네시주에 400개 이상의 신규 일자리 창출을 기대하고 있다.
고려아연 관계자는 "TVA가 크루서블 징크의 전력 사용 요청을 승인하면서 향후 테네시주 통합제련소의 안정적 운영 여건이 마련됐다"며 "통합제련소 착공 준비에 박차를 가하는 한편 미국 정부, 현지 관계기관 등과 긴밀히 협력해 프로젝트 크루서블을 성공적으로 완수해 나가겠다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com