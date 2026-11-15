대구·경북 16일 동해안 중심 최고 30mm 비…17일 밤 전역으로 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'풍랑특보' 경북 동해안 17일부터 높은 너울....수능고사 19일 아침 경북내륙 영하권 추위

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구·경북은 16일 경북 동해안을 중심으로 비가 내리겠고 이튿날인 17일 밤부터 전 지역으로 비가 확대되겠다. 18일 낮부터는 기온이 차차 내려가 수능 시험일인 19일 아침 경북 내륙 일부 지역이 영하권에 들겠다.

15일 오후 4시 40분 발표된 기상청 단기 예보에 따르면 이튿날인 16일 경북 동해안과 북동 산지에 비가 내리겠다. 오전 9시부터 밤 12시 사이에는 경북권 내륙 중 서부 내륙을 제외한 지역에도 비가 내리겠고 일부 지역에서는 17일 새벽까지 이어지겠다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '풍랑특보'가 내려진 15일 동해안 어업전진기지인 경북 울진 죽변항에서 어업인들이 조업을 멈추고 그물작업을 하며 출어준비를 하고 있다.2026.11.15 nulcheon@newspim.com

16일 오후부터 밤사이 그 밖의 경북권 내륙에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

16~17일 새벽까지 예상 강수량은 경북 북부동해안 5~30㎜, 경북 남부동해안·북동 산지 5~20㎜, 경북 내륙 중 서부 내륙을 제외한 지역 5㎜ 미만으로 관측됐다. 울릉도·독도에는 16일부터 17일 새벽까지 5㎜ 안팎의 비가 예상된다.

기상청은 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있다며 교통안전에 주의할 것을 당부했다.

16일 새벽부터 오전 사이에는 내륙에 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 짙어질 수 있어 감속 운행이 필요하다.

대구와 경북의 16일 기온은 4도~16도 분포를 보이겠다. 대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 7도, 경북 상주 4도, 영주·청송·구미 5도, 안동·영천 6도, 울진·영덕 10도, 포항은 11도 분포를 보이겠고 낮 기온은 대구 17도, 경북 봉화 12도, 청송·울진 14도, 안동·상주·의성·영천·포항은 16도로 관측됐다.

일부 남부 내륙에서는 16일 아침 기온이 전날보다 5~10℃가량 떨어지고 서리가 내리는 곳도 있겠다.

18일 낮부터 북서쪽의 찬 공기가 남하하면서 기온은 점차 낮아지겠다. 대학 수능일인 19일 아침에는 경북 내륙 일부 지역이 영하권으로 내려가겠고, 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠다.

동해안에서는 해상 안전 사고에도 각별한 주의가 요구된다. 발표 시점 풍랑특보가 내려진 경북 북부앞바다는 17일 오전까지 바람이 초속 8~16m로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 높게 일겠다. 경북 남부앞바다도 16일 오전부터 바람과 물결이 강해지면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

17일까지 경북 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 밀려오거나 갯바위와 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 출입과 안전 사고에 유의해야 한다.

nulcheon@newspim.com