전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.15 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

"수석 합격자 자백에야 들통"…AI에 무너진 국가시험망

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • A씨가 15일 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용한 부정행위를 자백했다
  • 시험장 감독과 검증 과정에서 부정행위를 적발하지 못한 허점이 드러났다
  • 정부는 합격증 효력 정지와 수사 결과에 따른 합격 무효를 검토했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

감독위원 4명 모두 부정행위 몰라…CCTV 없고 휴대전화도 수거 안 해
정부, 수석 합격자 자격 효력 정지 추진…청와대도 AI 부정행위 대책회의

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 올해 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 생성형 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 자백하면서 국가자격시험의 감독·검증 체계에 허점이 드러났다. 감독위원 2명이 배치된 시험장 앞자리에서 부정행위가 이뤄졌다는 자백이 나왔지만 현장에서는 적발되지 않았다. 이후 의혹이 제기됐음에도 시행기관은 감독위원 진술과 채점 자료에서 부정행위를 확인하지 못했다. 정부는 합격증 효력 정지를 추진하는 한편 국가시험 전반의 부정행위 방지 대책 마련에 나섰다.

15일 법조계 등에 따르면 제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 이날 법률대리인인 이돈호 법무법인 노바 대표변호사의 유튜브 채널에 출연해 세무사 1·2차 시험에서 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 밝혔다. 서울경찰청은 A씨의 자수서를 접수하고 사건을 광역수사단 공공범죄수사대에 배당해 수사에 착수했다.

올해 제63회 세무사 자격시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 생성형 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 자백하면서 국가자격시험의 관리·감독 체계에 허점이 드러났다. 사진은 이돈호 법무법인 노바 대표변호사 유튜브 캡쳐.

A씨는 초소형 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI에 전송하고 스마트폰으로 답을 확인하는 방식으로 부정행위를 했다고 설명했다.

A씨는 지난 4월 치러진 객관식 1차 시험에서 총 160문항 가운데 단 1문항만 틀렸다. 재정학에서 97.5점을 받았고 세법학개론과 회계학개론, 상법에서는 모두 만점을 기록했다. 특히 응시자 평균이 30.18점에 그친 세법학개론에서 만점을 받으면서 수험생들 사이에서 부정행위 의혹이 제기됐다.

◆ CCTV 없고 감독위원도 몰랐다…휴대전화 수거조차 안 해

시험 시행기관인 한국산업인력공단은 부정행위 의혹이 제기된 이후 감독위원들의 진술을 확인했지만 별다른 이상 징후를 발견하지 못했다.

공단이 지난 13일 발표한 보도설명자료에 따르면 A씨의 1·2차 시험을 감독한 위원 4명은 모두 부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이사항이 없었다고 답했다. 시험장에 CCTV가 설치돼 있지 않아 당시 상황을 영상으로 확인하는 것도 불가능했다.

A씨는 1차 시험에서 교단 기준 둘째 줄 중앙, 2차 시험에서는 맨 앞줄 중앙에 앉았다. 각 시험실에는 감독위원 2명이 배치돼 있었지만 부정행위를 적발하지 못했다.

시험장 내 휴대전화 관리도 허술했던 것으로 드러났다. 공단은 응시자들에게 휴대전화 전원을 끄고 가방에 넣도록 안내했지만 기기를 일괄 수거하지는 않았다. 초소형 카메라나 스마트안경 등 전자기기를 식별할 전용 탐지 장비도 갖추지 못했다.

공단은 앞서 2차 시험부터 스마트안경 확인 절차를 추가하는 등 감독을 강화했지만 A씨가 자백한 부정행위 수법은 스마트안경이 아닌 초소형 카메라와 스마트폰을 이용한 방식이었다.

스마트안경 등 부정행위 기기를 식별하기 위한 전담 인력인 'AI 인스펙터'도 세무사 시험에는 투입되지 않았다. 공단이 시행하는 국가자격시험에서 올해 스마트안경을 이용한 부정행위가 6건 적발된 가운데, 관련 탐지 장비 개발과 감독 체계 개선이 뒤늦게 추진되고 있다.

공단은 1차 시험 채점 자료에서도 특이사항을 발견하지 못했으며, 2차 논술형 답안지에 대한 전문가 검토를 진행하던 중 A씨가 직접 부정행위를 인정했다.

◆ 자백에도 합격 취소는 별도 절차…정부, 효력 정지 우선 추진

정부는 A씨의 합격증 효력을 우선 정지하는 방안을 검토하고 있다. 부정행위 사실을 본인이 인정했지만 정식 행정처분을 위해서는 사실관계 확인과 관련 절차가 필요하기 때문이다.

세무사법 제5조의3에 따르면 시험에서 부정행위를 한 사람에 대해서는 해당 시험을 정지시키거나 무효로 하고, 처분일부터 5년간 시험 응시자격을 정지하도록 규정하고 있다.

재정경제부는 통상 부정행위 처분이 수사 등을 통해 사실관계를 확인한 뒤 이뤄지지만, 이번에는 당사자가 자백한 점을 고려해 합격증 효력 정지를 신속하게 추진하겠다는 입장이다.

재경부 관계자는 국세청 산하 세무사자격심의위원회를 통해 A씨에게 발급된 합격증의 효력을 정지하는 방향으로 처리하겠다고 밝혔다. 정부는 수사 결과에 따라 합격 무효까지 검토할 방침이다. 시험을 주관한 한국산업인력공단은 해당 합격자를 업무방해 혐의로 고소하기로 했다.

A씨는 공인회계사(CPA) 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 저질렀다고 밝혔다. 다만 금융감독원에 따르면 A씨는 올해 CPA 1차 시험에 합격하지 못했다. 금감원은 합격 여부와 별개로 부정행위 사실관계를 확인하고 있다.

한국산업인력공단은 이날 시험 관리기관으로서 부정행위를 예방하지 못한 점을 사과하고 재발 방지 대책 마련에 나섰다. AI 인스펙터 확대 배치와 전파탐지기 도입, 시험장 CCTV 확대 등이 검토 대상이다.

청와대도 국가시험 관리체계 점검에 나섰다. 임광현 대통령비서실장은 이날 브리핑에서 이번 사안을 "매우 엄중하게 보고 있다"며 오는 19일 대학수학능력시험을 앞두고 대책 마련에 부심하고 있다고 밝혔다. 청와대는 이날 오후 하준경 정책실장 주재로 관련 대책회의를 열기로 했다.

정치권에서도 여야를 가리지 않고 국가시험의 공정성 확보를 위한 대책 마련을 촉구했다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 페이스북을 통해 "이 정도면 국가자격시험 결과 자체를 믿기 어려운 상황"이라고 지적했다. 안태훈 더불어민주당 상근부대변인도 철저한 경찰 수사와 함께 시험 감독 체계의 허점을 점검하고 시급히 대책을 마련해야 한다고 촉구했다.

이번 사건을 계기로 AI를 활용한 부정행위에 대응할 수 있도록 시험장 내 전자기기 관리와 탐지 장비의 실효성을 검증해야 한다는 요구가 커지고 있다.

정부는 A씨의 합격증 효력을 우선 정지하는 방안을 검토하고 있다. 부정행위 사실을 본인이 인정했지만 정식 행정처분을 위해서는 사실관계 확인과 관련 절차가 필요하기 때문이다. 사진은 2027학년도 대학수학능력시험을 8일 앞둔 11월 11일 오후 서울 용산구 서울시교육청에서 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수를 앞두고 관계자들이 스마트안경 시연을 하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

pmk1459@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
사진
"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동