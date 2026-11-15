[D-3 선전APEC] 트럼프·시진핑·푸틴의 만남... 선전 APEC 5대 관전 포인트

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 APEC 정상회의가 11월 18~19일 '아시아태평양 공동체 구축, 공동 번영 추진'을 주제로 중국 선전에서 열린다. 이번 회의는 '개방·혁신·협력'을 우선 추진 방향으로 삼아 아태지역 경제통합과 디지털 경제, AI 협력, 식량·에너지 안보 등 다양한 현안을 논의할 예정이다. 특히 미중 정상 양자회담과 회의 목전에 메가톤급 이벤트로 부상한 미중러 3자 회담에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 선전 APEC 정상회의가 사흘 앞으로 다가온 가운데 다섯가지 주요 관전 포인트를 짚어 본다.

미중 정상회담과 미중러 3국 회동

트럼프·시진핑의 세 번째 대면 회담에서 관세 휴전 연장과 희토류, 반도체, 대중국 수출통제 등 굵직한 현안을 놓고 어떤 논의가 이뤄질지 관심이 쏠리고 있다.

특히 회의가 임박한 가운데 성사된 트럼프·시진핑·푸틴의 사상 첫 3국 정상회동은 핵군축과 이란 문제 등을 둘러싼 국제질서 논의의 새로운 변수로 떠올랐다.

미중러 3국 정상회동이 강대국들의 이해관계에 따라 지역 질서가 결정되는 '제2의 얄타회담'으로 이어지지 않을까 하는 우려도 나온다. 이란 뿐만 아니라 북한 핵문제 등이 어떻게 다뤄질지와 관련해 한국으로서도 결코 간과할 수 없는 대목이다.

이와 관련해 왕원 중국 인민대 충양금융연구원 소장은 "중국이 이번 3자 정상회동을 통해 주권 수호와 다자주의 정신을 강조하고, '얄타 2.0'에 대한 외부의 의구심을 불식시킬 수 있을 것"이라고 밝혔다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 홍콩 명보. 2026.11.15 chk@newspim.com

보호무역주의와 아태 경제통합의 향방

미국의 관세 장벽과 중국의 공급망 영향력이 충돌하는 가운데 자유무역과 역내 경제통합이 어느 정도 진전을 이룰지도 주목되는 대목이다. 아시아태평양자유무역지대(FTAAP) 추진과 공급망 안정, 무역 원활화 등이 주요 의제로 다뤄질 전망이다. APEC의 3대 우선 과제인 개방·혁신·협력이 구체적인 성과로 이어질지도 관심사다.

중국은 특히 선전 APEC의 우선 과제 가운데 하나인 '개방'을 강조하고 있다. 무역 보호주의에 반대하고 아시아태평양자유무역지대 구축을 추진하는 한편, 다자무역 체제와 글로벌 공급망 안정화를 강화하겠다는 입장이다.

중국의 이런 전략들이 19일 APEC 정상회의 종료 뒤에 나올 정상들의 선전 공동 선언문에 어떻게 반영될지도 주시할 대목이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 신화통신. 2026.11.15 chk@newspim.com

AI·반도체·로봇 등 첨단기술 패권 경쟁

AI 기술과 데이터 거버넌스, 반도체 공급망, 디지털 경제가 이번 선전 APEC의 핵심 의제로 다뤄질 전망이다. 인공지능 거버넌스와 디지털 경제를 집중적으로 논의하면서 회원국 간 디지털 격차를 줄이고, 역내 국가들이 새로운 성장 동력을 발굴하는 데 초점이 맞춰질 것으로 보인다.

이와 관련해 미중 양국이 기술 패권 경쟁을 지속하면서도 AI 위험 관리와 협력 채널을 구축할 수 있을지가 관심사다.

중국은 선전 APEC을 무대로 세계 정상들에게 휴머노이드 로봇과 전기차, 드론 등 첨단 제조업의 경쟁력을 집중적으로 홍보할 전망이다. APEC 개최를 앞두고 중국은 '여기가 미래다. 선전에 모여 기적을 확인하자'는 슬로건을 내걸고 첨단기술 도시 선전의 이미지를 부각하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 중국 APEC이 열리는 선전국제교류중심. 사진= 뉴스핌 통신사. 2026.11.15 chk@newspim.com

이재명 대통령의 외교적 공간과 한국의 선택

이번 APEC 무대에서 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 세 번째 정상회담을 가질 예정이다. 조현 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장은 정상회담을 앞두고 지난 11월 13일 베이징에서 만나 최종 의제를 조율했다.

13일 밤 중국 외교부 발표에 따르면 왕이 외교부장은 회담에서 중국은 한국과 협력해 아시아태평양 공동체 건설을 진전시키고 역내 공동 발전과 번영을 증진할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 베이징 외교가 소식통에 따르면 한중 양국이 관계 증진을 모색하는 가운데 한국은 교착 상태에 빠진 남북 대화 재개를 위해 중국의 역할과 협조도 요청하고 있는 것으로 전해진다.

이재명 대통령과 시진핑 주석의 정상회담을 통해 한중관계 개선과 경제협력 확대가 어느 정도 구체화될지가 주목된다. 왕이 외교부장은 한중 양국이 내년 수교 35주년을 맞는다며 "한중 전략적 협력 동반자 관계를 올바른 방향으로 발전시켜 나가야 한다"고 강조했다.

동시에 미중러 정상들의 전략적 논의가 한반도 정세와 북핵 문제에 어떤 영향을 미칠지도 한국의 주요 관심사다. 한국으로서는 한미동맹과 한중 경제협력 사이에서 외교적 공간을 확보해야 하는 과제를 안고 있다. 중국은 한국에 신흥산업과 경제 분야에서 상호 신뢰와 협력을 강화하고 공동 이익을 확대하자고 제안하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 선전 APEC 정상회의를 앞두고 조현 외교부 장관이 11월 13일 베이징 조어대에서 APEC 무대 한중 정상회담 주요 의제 등에 대해 왕이 중국 외교부장과 회담을 갖기에 앞서 악수하고 있다. 사진= 베이징특파원 공동취재단. 2026.11.15 chk@newspim.com

국가 세일즈와 '중국식 현대화' 발전 모델 과시

2026년 APEC을 맞아 중국이 상하이(2001년), 베이징(2014년)에 이어 세 번째 의장국으로서 선전을 개최지로 선택한 배경도 주목거리다. 중국은 선전 APEC을 통해 크게 두 가지를 세계에 보여주려 한다. 하나는 경제발전과 첨단기술 굴기의 성과이고, 다른 하나는 서구식 발전 모델과 차별화되는 '중국식 현대화' 모델이다.

선전은 1979년 개혁개방의 선봉에 선 데 이어 1980년 경제특구로 지정된 뒤 반세기도 채 되지 않아 세계가 주목하는 첨단기술 혁신도시로 변모했다. 중국은 선전을 통해 자국의 기술력과 산업 경쟁력, 광둥·홍콩·마카오 대만구의 발전 가능성을 세계에 알리려 한다.

또 다른 개최 배경은 중국이 내세우는 '중국식 현대화' 발전 모델을 부각하는 데 있다. 중국식 발전 모델은 산업혁명 이후 수백 년간 세계 경제·사회 발전을 이끌어온 서구의 발전 경로와 차별성을 강조한다.

중국이 제시하는 중국식 현대화는 거대한 인구 규모를 바탕으로 전체 인민의 공동부유를 추구하고, 물질문명과 정신문명의 조화로운 발전, 인간과 자연의 공존을 위한 친환경 발전, 전쟁이나 약탈이 아닌 평화적 방식의 발전을 지향한다.

최근 중국의 한 학자는 CCTV 재경 채널의 전문가 대담에 출연해 사회자로부터 '중국이 왜 선전을 세 번째 APEC 개최지로 선정했느냐'는 질문을 받고, 선전이 중국식 현대화를 세계에 알리고 이해시키는 데 최적의 창구이기 때문이라고 설명했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 중국 APEC이 열리는 선전국제교류중심. 사진= 뉴스핌 통신사. 2026.11.15 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com