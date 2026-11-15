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[D-3 선전APEC] 트럼프·시진핑·푸틴의 만남... 선전 APEC 5대 관전 포인트

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  • 2026년 APEC 정상회의가 18~19일 중국 선전에서 열린다
  • 미중 정상회담과 미중러 3국 회동에 국제사회의 관심이 집중됐다
  • AI·반도체 경쟁과 한중관계 개선, 중국식 현대화 홍보가 주요 의제로 떠올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 APEC 정상회의가 11월 18~19일 '아시아태평양 공동체 구축, 공동 번영 추진'을 주제로 중국 선전에서 열린다. 이번 회의는 '개방·혁신·협력'을 우선 추진 방향으로 삼아 아태지역 경제통합과 디지털 경제, AI 협력, 식량·에너지 안보 등 다양한 현안을 논의할 예정이다. 특히 미중 정상 양자회담과 회의 목전에 메가톤급 이벤트로 부상한 미중러 3자 회담에 세계의 이목이 쏠리고 있다. 선전 APEC 정상회의가 사흘 앞으로 다가온 가운데 다섯가지 주요 관전 포인트를 짚어 본다.  

 미중 정상회담과 미중러 3국 회동

트럼프·시진핑의 세 번째 대면 회담에서 관세 휴전 연장과 희토류, 반도체, 대중국 수출통제 등 굵직한 현안을 놓고 어떤 논의가 이뤄질지 관심이 쏠리고 있다.

특히 회의가 임박한 가운데 성사된 트럼프·시진핑·푸틴의 사상 첫 3국 정상회동은 핵군축과 이란 문제 등을 둘러싼 국제질서 논의의 새로운 변수로 떠올랐다.

미중러 3국 정상회동이 강대국들의 이해관계에 따라 지역 질서가 결정되는 '제2의 얄타회담'으로 이어지지 않을까 하는 우려도 나온다. 이란 뿐만 아니라 북한 핵문제 등이 어떻게 다뤄질지와 관련해 한국으로서도 결코 간과할 수 없는 대목이다.

이와 관련해 왕원 중국 인민대 충양금융연구원 소장은 "중국이 이번 3자 정상회동을 통해 주권 수호와 다자주의 정신을 강조하고, '얄타 2.0'에 대한 외부의 의구심을 불식시킬 수 있을 것"이라고 밝혔다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 홍콩 명보. 2026.11.15 chk@newspim.com

 보호무역주의와 아태 경제통합의 향방

미국의 관세 장벽과 중국의 공급망 영향력이 충돌하는 가운데 자유무역과 역내 경제통합이 어느 정도 진전을 이룰지도 주목되는 대목이다. 아시아태평양자유무역지대(FTAAP) 추진과 공급망 안정, 무역 원활화 등이 주요 의제로 다뤄질 전망이다. APEC의 3대 우선 과제인 개방·혁신·협력이 구체적인 성과로 이어질지도 관심사다.

중국은 특히 선전 APEC의 우선 과제 가운데 하나인 '개방'을 강조하고 있다. 무역 보호주의에 반대하고 아시아태평양자유무역지대 구축을 추진하는 한편, 다자무역 체제와 글로벌 공급망 안정화를 강화하겠다는 입장이다.

중국의 이런 전략들이 19일 APEC 정상회의 종료 뒤에 나올 정상들의 선전 공동 선언문에 어떻게 반영될지도 주시할 대목이다.  

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 신화통신.  2026.11.15 chk@newspim.com

 AI·반도체·로봇 등 첨단기술 패권 경쟁

AI 기술과 데이터 거버넌스, 반도체 공급망, 디지털 경제가 이번 선전 APEC의 핵심 의제로 다뤄질 전망이다. 인공지능 거버넌스와 디지털 경제를 집중적으로 논의하면서 회원국 간 디지털 격차를 줄이고, 역내 국가들이 새로운 성장 동력을 발굴하는 데 초점이 맞춰질 것으로 보인다.

이와 관련해 미중 양국이 기술 패권 경쟁을 지속하면서도 AI 위험 관리와 협력 채널을 구축할 수 있을지가 관심사다.

중국은 선전 APEC을 무대로 세계 정상들에게 휴머노이드 로봇과 전기차, 드론 등 첨단 제조업의 경쟁력을 집중적으로 홍보할 전망이다. APEC 개최를 앞두고 중국은 '여기가 미래다. 선전에 모여 기적을 확인하자'는 슬로건을 내걸고 첨단기술 도시 선전의 이미지를 부각하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 중국 APEC이 열리는 선전국제교류중심. 사진= 뉴스핌 통신사.   2026.11.15 chk@newspim.com

 이재명 대통령의 외교적 공간과 한국의 선택

이번 APEC 무대에서 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 세 번째 정상회담을 가질 예정이다. 조현 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장은 정상회담을 앞두고 지난 11월 13일 베이징에서 만나 최종 의제를 조율했다.

13일 밤 중국 외교부 발표에 따르면 왕이 외교부장은 회담에서 중국은 한국과 협력해 아시아태평양 공동체 건설을 진전시키고 역내 공동 발전과 번영을 증진할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 베이징 외교가 소식통에 따르면 한중 양국이 관계 증진을 모색하는 가운데 한국은 교착 상태에 빠진 남북 대화 재개를 위해 중국의 역할과 협조도 요청하고 있는 것으로 전해진다.

이재명 대통령과 시진핑 주석의 정상회담을 통해 한중관계 개선과 경제협력 확대가 어느 정도 구체화될지가 주목된다. 왕이 외교부장은 한중 양국이 내년 수교 35주년을 맞는다며 "한중 전략적 협력 동반자 관계를 올바른 방향으로 발전시켜 나가야 한다"고 강조했다.

동시에 미중러 정상들의 전략적 논의가 한반도 정세와 북핵 문제에 어떤 영향을 미칠지도 한국의 주요 관심사다. 한국으로서는 한미동맹과 한중 경제협력 사이에서 외교적 공간을 확보해야 하는 과제를 안고 있다. 중국은 한국에 신흥산업과 경제 분야에서 상호 신뢰와 협력을 강화하고 공동 이익을 확대하자고 제안하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 선전 APEC 정상회의를 앞두고 조현 외교부 장관이 11월 13일 베이징 조어대에서 APEC 무대 한중 정상회담 주요 의제 등에 대해 왕이 중국 외교부장과 회담을 갖기에 앞서 악수하고 있다.  사진= 베이징특파원 공동취재단. 2026.11.15 chk@newspim.com

 국가 세일즈와 '중국식 현대화' 발전 모델 과시

2026년 APEC을 맞아 중국이 상하이(2001년), 베이징(2014년)에 이어 세 번째 의장국으로서 선전을 개최지로 선택한 배경도 주목거리다. 중국은 선전 APEC을 통해 크게 두 가지를 세계에 보여주려 한다. 하나는 경제발전과 첨단기술 굴기의 성과이고, 다른 하나는 서구식 발전 모델과 차별화되는 '중국식 현대화' 모델이다.

선전은 1979년 개혁개방의 선봉에 선 데 이어 1980년 경제특구로 지정된 뒤 반세기도 채 되지 않아 세계가 주목하는 첨단기술 혁신도시로 변모했다. 중국은 선전을 통해 자국의 기술력과 산업 경쟁력, 광둥·홍콩·마카오 대만구의 발전 가능성을 세계에 알리려 한다.

또 다른 개최 배경은 중국이 내세우는 '중국식 현대화' 발전 모델을 부각하는 데 있다. 중국식 발전 모델은 산업혁명 이후 수백 년간 세계 경제·사회 발전을 이끌어온 서구의 발전 경로와 차별성을 강조한다.

중국이 제시하는 중국식 현대화는 거대한 인구 규모를 바탕으로 전체 인민의 공동부유를 추구하고, 물질문명과 정신문명의 조화로운 발전, 인간과 자연의 공존을 위한 친환경 발전, 전쟁이나 약탈이 아닌 평화적 방식의 발전을 지향한다.

최근 중국의 한 학자는 CCTV 재경 채널의 전문가 대담에 출연해 사회자로부터 '중국이 왜 선전을 세 번째 APEC 개최지로 선정했느냐'는 질문을 받고, 선전이 중국식 현대화를 세계에 알리고 이해시키는 데 최적의 창구이기 때문이라고 설명했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 중국 APEC이 열리는 선전국제교류중심. 사진= 뉴스핌 통신사. 2026.11.15 chk@newspim.com

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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