APEC 최종고위관리회의 개최...주요의제 최종 점검

AI 핵심 요약beta
- APEC 최종고위관리회의가 14~15일 중국 선전에서 개최됐다
- 참석자들은 무역·투자와 AI·에너지 안보 등 협력 현안을 점검했다
- 박종한 조정관은 에너지 공급망과 AI 협력 강화를 강조했다고 전해졌다
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외교부 박종한 경제조정관 참석...'역내 협력' 강조
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 아시아태평양경제협력체(APEC) 최종고위관리회의(CSOM)가 14∼15일 중국 선전에서 개최됐다고 외교부가 15일 밝혔다.
이 회의는 오는 18일부터 열리는 제33차 APEC 지도자 비공식회의를 위한 성과를 결집하고 주요 의제를 최종 점검하기 위한 협의체다.
회의 참석자들은 무역·투자 및 경제통합, 디지털 경제 및 AI, 구조개혁, 에너지 안보 등 주요 분야의 협력 현황을 논의하고, 올해 APEC 주요 협력 의제를 최종 점검했다.
참석자들은 또 APEC 정상회의의 성공적인 개최를 위해 협력을 지속하기로 하고, 아시아태평양 지역의 지속 가능한 성장과 공동 번영을 위해 역내 경제 협력 강화 의지를 재확인했다.
한국 측 수석대표로 회의에 참석한 박종한 경제외교조정관은 에너지 공급망 회복력 강화를 위한 역내 협력의 중요성을 강조했다.
박 조정관은 또 지난해 논의와 성과를 바탕으로 인공지능(AI) 협력 및 인구구조 변화 대응 분야 진전을 이어가고, 이를 APEC 차원의 실질 협력 과제로 발전시켜 나가야 한다고 밝혔다고 외교부는 전했다.
opento@newspim.com