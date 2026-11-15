전용기 "GTX-A 삼성역 무정차 통과, 내년 상반기 가능성 확인"

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"동탄 주민 교통 불편 해소 위해 조속한 시행 촉구"

국토부, 12월 보강 공법 검증 거쳐 추진 방식 결정

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 전용기 더불어민주당 의원(경기 화성정)은 GTX-A 삼성역 무정차 통과와 관련해 이르면 내년 상반기 시행이 가능하다는 국토교통부의 답변을 받았다고 15일 밝혔다.

전 의원은 지난 12일 국회 국토교통위원회 전체회의에서 홍지선 국토부 장관 등을 상대로 GTX-A 삼성역 무정차 통과 추진 일정을 점검했다.

전용기 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

GTX-A 삼성역 무정차 통과는 당초 올해 추진될 예정이었으나 삼성역 건설 현장에서 기둥 철근 누락 문제가 발생하면서 일정이 지연되고 있다.

이에 동탄 주민들을 중심으로 삼성역 개통 전이라도 무정차 통과를 우선 시행해 서울 도심 접근성을 높여야 한다는 요구가 이어지고 있다.

전 의원은 이날 홍 장관에게 "구상권 청구 문제뿐만 아니라 무정차 통과라도 빠르게 추진해야 한다는 의견이 많다"며 조속한 시행을 촉구했다.

이에 홍 장관은 "연내에 보강 공법을 확정하고, 무정차 통과를 진행하면서 보강할 수 있는지, 보강을 마친 후 무정차 통과를 해야 할지 함께 판단하겠다"고 답했다.

김태병 국토부 철도국장은 합동점검반의 점검 결과와 보강 공법 검증 용역 등을 종합해 오는 12월 추진 방식을 결정할 예정이라고 설명했다.

특히 전 의원이 "내년 상반기에는 충분히 무정차 통과가 가능하다고 예상하느냐"고 묻자 김 국장은 보수·보강과 무정차 통과를 병행할 수 있고 남은 쟁점 사항에 문제가 없을 경우 내년 상반기 시행이 가능하다는 취지로 답변했다.

전 의원은 "주민들도 무정차 통과가 언제, 어떤 방식으로 이뤄지는지 알아야 한다"며 국토부에 현재 검토 중인 쟁점 사항과 향후 추진 계획을 별도로 보고해 달라고 요구했다.

전 의원은 "삼성역 공사 과정에서 발생한 문제로 동탄 주민들의 교통 편익까지 계속 늦어져서는 안 된다"며 "올해 12월에는 조속한 무정차 통과를 위한 결론을 내리고, 내년 상반기에는 실제 시행될 수 있도록 국토부와 긴밀히 협의하며 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.

allpass@newspim.com