김민석, 최민희 감찰 결과 보고받아...중앙당 윤리심판원 이첩 지시

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金, 11월 12일 최민희 발언 논란 관련 윤리감찰단에 조사 지시

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 15일 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰단의 감찰 조사결과를 보고받고, 중앙당 윤리심판원으로 이첩을 지시했다.

민주당은 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다.

김 대표는 지난 12일 최 최고위원의 잇따른 발언 논란과 관련해 민주당 윤리감찰단에 즉각적인 감찰조사를 지시한 바 있다.

김민석 더불어민주당 대표(오른쪽)와 최민희 최고위원이 27일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 대화하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

최 최고위원이 국회 출입 기자들을 비하하는 표현을 사용한 데 이어 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 사실이 알려지면서 당 차원의 진상조사에 나선 것이다.

민주당은 당시 공지를 통해 "김 대표는 최근 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고 당 윤리감찰단에 관련 사안에 대한 즉시 감찰조사를 지시했다"고 밝혔다.

이어 "이번 조사는 그간 제기된 문제들의 사실관계와 경위를 객관적으로 확인하고 당헌·당규 및 윤리규범 위반 여부를 살펴보기 위한 것"이라고 설명했다.

앞서 최 최고위원은 지역 당원과 지지자 500여명이 참여한 단체 대화방에서 국회 출입 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 지칭한 사실이 알려져 논란에 휩싸였다. 이후 최 최고위원은 기자회견을 열고 부적절한 표현으로 상처를 받은 기자들에게 사과했다.

최 최고위원이 이 대통령의 윤 전 대통령 탄핵 관련 입장을 언급한 사실까지 알려지면서 논란이 확대됐다.

최 최고위원은 지난달 중순 경기 남양주에서 열린 비공개 당원 간담회에서 "윤석열 탄핵에 대통령도 반대하셨다"며 한덕수 당시 국무총리와 협력해 정국을 수습하려 했다는 취지로 발언한 것으로 전해졌다.

청와대는 최 최고위원의 발언을 즉각 부인했다. 강유정 청와대 수석대변인은 공지를 통해 "이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최민희 의원의 전언은 사실무근이며 이에 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

논란이 커지자 최 최고위원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 비공개 모임의 발언 일부가 왜곡돼 전달됐다고 해명했다. 당시 검찰개혁을 둘러싼 당원들의 우려를 설명하고 이견을 조정하는 대통령의 태도를 언급하는 과정에서 탄핵 관련 발언이 나왔다는 설명이다.

최 최고위원은 다시 SNS에 글을 올려 "1문 1답 과정에서 시기에 대해 헷갈린 점이 있었다"며 기존 발언을 정정했다. 그러면서 "대통령께선 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철시켰다"고 했다.

kimsh@newspim.com