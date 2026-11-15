무보, 슬로바키아 수출입은행과 맞손…국내 원전기업 유럽 진출 지원

AI 핵심 요약beta
- 무역보험공사는 13일 슬로바키아 수출입은행과 원전 금융협력 협약을 체결했다
- 양 기관은 원전·에너지 인프라 사업 금융지원과 공급망 협력을 확대한다
- 이번 협약으로 국내 원전·전력 기업의 슬로바키아 진출과 수주가 기대된다
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전력 인프라·공급망 협력 강화로 유럽시장 진출 확대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 슬로바키아 수출입은행과 손잡고 국내 원전기업의 유럽 시장 진출을 위한 금융지원에 나선다.
무보는 지난 13일 서울 종로구 본사에서 슬로바키아 수출입은행(Eximbanka SR)과 원전·에너지 분야 금융협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.
슬로바키아 수출입은행은 자동차와 에너지, 기계·플랜트 등 국가 전략산업의 수출금융을 전담하는 슬로바키아 유일의 공적수출신용기관(ECA)이다.
이번 협약은 원자력발전소를 비롯한 전력·에너지 인프라 사업에 대한 금융지원을 강화하고 관련 산업의 공급망 협력을 확대하기 위해 마련됐다.
양 기관은 전 세계적으로 에너지 전환이 추진되는 가운데 원전과 에너지 인프라 분야에서 한국과 슬로바키아 기업 간 협력을 지원할 계획이다.
특히 슬로바키아는 전체 전력 생산의 절반 이상을 원자력발전으로 충당하고 있으며 최근 신규 대형 원전 건설을 적극적으로 추진하고 있다. 이에 따라 국내 원전·전력 기업들이 슬로바키아 시장에 진출하고 신규 사업을 수주하는 데 이번 협약이 도움이 될 것으로 기대된다.
장영진 무보 사장은 "슬로바키아는 동유럽의 핵심 원전 국가로, 우리 기업의 진출 가능성이 높은 시장"이라고 말했다.
이어 "앞으로도 우수한 기술을 가진 우리 기업들이 유럽 에너지 공급망에 참여할 수 있도록 금융지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com