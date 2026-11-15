경북도, 제설인력·장비 전진 배치·취약계층 보호…겨울 재난 대응 강화

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내년 3월 15일까지 24시간 상황 관리…결빙 예상구간 327곳 중점 점검

산불피해 임시주택 방한·동파 예방...산간마을 고립 대비 비상연락망 정비

[경북종합=뉴스핌]= 남효선 기자 = 경북도가 겨울철 대설·한파에 대비해 주요 취약구간에 제설장비와 인력을 전진 배치하고 산불피해지역 임시조립주택 거주민과 고령자 보호를 강화한다.

또 폭설에 따른 산간마을 고립에 대비해 비상연락망을 정비하고 한파쉼터 난방시설도 점검한다.

경북도의 겨울철 한파.폭설 대비 재난대책 관계기관 점검회의.[사진=경북도]2026.11.15 nulcheon@newspim.com

경북도는 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간 24시간 상황관리체계를 유지하고 기상특보에 따라 단계별 비상근무체계를 가동한다고 이날 밝혔다.

앞서 경북도는 지난 13일 재난안전대책본부에서 협업부서와 유관기관, 도내 22개 시군이 참여한 점검회의를 열고 기관별 겨울철 재난 대응계획을 점검했다.

대설에는 강설 초기부터 제설 역량을 집중한다. 이를 위해 제설차량 1199대와 제설인력 1만1473명, 소형 제설장비 3520대를 확보하고 제설제 1만6281t을 비축했다. 주요 취약구간에 장비와 인력을 미리 배치하고 재해우려지역 850개소와 상습 결빙 예상구간 327곳을 중점 점검한다.

산간지역 고립에 대비한 대응체계도 정비한다. 13개 시군 112개 마을의 857세대, 1430명을 대상으로 비상연락망을 정비하고 비상발전기와 위성전화 등 비상장비와 구호물품을 배치한다.

산불피해지역에서는 임시조립주택의 방한과 동파 예방에 주력한다. 대형 산불피해지역 5개 시군의 임시조립주택 1880동과 거주민 3049명을 중점 관리 대상으로 삼아 보온시설과 수도 동파방지 열선을 점검한다. 제설도구를 비치하고 비상연락체계도 구축한다.

경북도의 제설차량 작업.[사진=경북도]2026.11.15 nulcheon@newspim.com

한파 취약계층을 위한 현장 보호 활동도 강화한다. 노인맞춤돌봄서비스 대상자 5만7857명에게 방문과 안부 전화를 실시하고 한파쉼터 5210곳의 난방시설과 운영 상태를 점검한다.

한파대책비 10억6000만 원은 방한용품 지원과 쉼터 난방기기, 버스승강장 온열의자 설치 등에 투입한다. 한랭질환 응급실 감시체계도 운영해 한파에 따른 건강 피해를 감시한다.

최정애 경북도 안전기획관은 "겨울철 자연재난은 예측하기 어려운 기상변화와 국지적인 폭설, 갑작스러운 한파로 큰 피해가 발생할 수 있는 만큼 철저한 사전대비와 신속한 현장 대응이 무엇보다 중요하다"며 "산불피해지역 임시조립주택 거주민과 고령자 등 재난 취약계층을 세심하게 살펴 올겨울 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com