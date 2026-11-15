경북도, 이차전지 고염폐수서 리튬 회수 전략 제시 '주목'

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경북보건환경연구원·RIST 공동연구…막분리·전기투석·증발 결정화 연계

리튬 제거 성능 우선 고려…처리수 재이용·자원 회수 함께 추진

국제학술지 '저널 오브 인바이런멘털 케미컬 엔지니어링' 게재

[안동·포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 이차전지 고염폐수서 리튬을 회수하고 처리수 재이용 위한 통합 처리전략이 제시돼 주목된다.

15일 경북도에 따르면 경북보건환경연구원과 포항산업과학연구원(RIST) 공동연구진이 이차전지 산업에서 발생하는 고염폐수의 리튬을 회수하고 처리수를 재이용하기 위한 통합 처리 전략을 제시했다.

이차전지 고염폐수 관련 논문 그래픽(한글번역)[도표=경북도] 2026.11.15 nulcheon@newspim.com

해당 연구 결과는 국제학술지 '저널 오브 인바이런멘털 케미컬 엔지니어링(Journal of Environmental Chemical Engineering)'에 게재됐다.

연구 결과에 따르면 연구진은 고염폐수의 생태독성과 처리기술을 종합적으로 검토하고 막분리와 양극성막 전기투석, 증발·결정화 기술을 단계적으로 결합하는 처리 방향을 제안했다. 오염물질을 줄이는 데 그치지 않고 리튬 등 유용 자원의 회수와 물 재이용을 함께 고려한 것이 핵심이다.

고염폐수는 황산나트륨과 리튬염 등 물에 녹아 있는 염류의 농도가 높은 폐수다. 이차전지 소재 제조와 폐배터리 재활용 과정 등에서 발생하며, 리튬과 황산염이 고농도로 포함될 수 있다.

연구진은 기존 연구와 독성 자료를 바탕으로 리튬·황산염의 생태독성, 주요 국가의 방류 관리제도, 처리·자원회수 기술을 비교·분석했다. 이를 토대로 폐수의 특성과 방류수역을 고려하면서 자원 회수와 처리수 재이용을 연계하는 관리 전략을 정리했다.

경북도보건환경연구원 전경.[사진=경북도]2026.11.15 nulcheon@newspim.com

특히 처리시설 설계에서는 리튬 제거 성능을 우선 고려할 필요가 있다고 제안했다. 분석 결과 폐수에 포함된 농도는 황산염이 더 높았지만, 연구에서 설정한 농도까지 낮추는 데 필요한 제거율은 리튬이 더 높았기 때문이다. 리튬 회수를 추진하더라도 처리 후 남는 리튬의 생태독성을 함께 고려해야 한다는 취지다.

방류수역에 따른 평가 필요성도 제시했다. 담수생물이 해양생물보다 리튬과 황산염에 대체로 더 민감한 것으로 나타나, 방류수역과 생물종의 특성을 반영한 생태독성 평가가 필요하다고 봤다.

이번 연구는 특정 공정의 리튬 회수율을 실증한 결과가 아니라 기존 연구와 독성 자료를 종합해 고염폐수의 처리·자원회수 방향을 제시한 검토 연구다.

경북도보건환경연구원 관계자는 "이번 연구는 이차전지 산업 고염폐수의 생태독성과 처리·자원회수 기술을 함께 검토한 공동연구 성과"라며 "지역 산업의 지속가능한 발전과 수질 환경 보전을 지원할 수 있도록 연구 협력을 이어가겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com