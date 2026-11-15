KT, 남동산단 '세이프메이트 화재감지기' 구축…AI 솔루션 확대

화재 징후 AI 분석부터 관제와 119 신고까지

제조공장 밀집 산업단지로 화재안전 서비스 확대

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = KT가 인천 남동산단에 세이프메이트 화재감지기를 구축해 인공지능(AI) 기반 산업안전 솔루션을 확대한다.

KT가 AI 기반 화재안전 서비스 '세이프메이트(Safemate)'를 인천 남동국가산업단지에 적용하며 산업현장 화재안전 강화에 나선다고 15일 밝혔다. 세이프메이트는 화재 발생 시 불꽃과 연기, 온도 변화 등 다양한 화재 징후를 감지하고 KT 관제서비스와 연계해 상황 확인부터 현장 대응까지 지원하는 서비스다.

KT는 한국산업단지공단 인천지역본부가 추진하는 '남동산단 AIoT 화재감지기 설치 지원사업'을 통해 입주기업 20개사에 세이프메이트 화재감지기 105대를 구축했다. KT는 화재감지 기술 전문기업 LDT(엘디티)와 협력해 이번 사업을 추진했다.

KT는 세이프메이트 상품과 통신·관제·플랫폼을 총괄하고, LDT는 화재감지 단말의 연구·고도화와 현장 시스템을 담당한다. 양사는 그간 한국원자력연구원과 전통시장, 공공시설 등에서 세이프메이트 사업을 함께 추진하며 현장 운영 경험을 축적해왔다.

KT 관계자들이 인천 남동국가산업단지에서 세이프메이트 화재감지기를 설치하고 관제 화면을 확인하는 모습. [사진=KT]

화재감지 단말은 불꽃과 연기, 일정 수준 이상의 고온이나 급격한 온도 상승 등 여러 화재 징후를 복합적으로 감지한다. 현장에서 축적한 수만 건의 감지 이력 데이터를 기반으로 AI가 이상신호의 패턴을 분석해 실제 화재 가능성을 판단하고 KT 관제센터에 전달한다.

KT 관제센터는 전달받은 정보를 확인해 현장 관계자에게 전화와 문자로 상황을 알리고 119에 자동 신고하는 등 후속 대응을 지원한다. 야간이나 새벽 등 상주 인력이 적은 시간에도 화재 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 돕는다.

KT는 세이프메이트에 AI 기반 아크감지 기능을 추가해 안전관리 기능을 고도화할 예정이다. 아크는 전기설비에서 발생하는 대표적인 전기적 이상현상으로, AI가 비정상적인 아크 신호를 감지·분석해 이상징후를 조기에 파악한다. 산업현장의 전기적 위험요인을 사전에 관리하고, 화재 발생 가능성을 낮추는 데 도움을 줄 것으로 예상된다.

KT는 세이프메이트의 적용 범위를 제조공장이 밀집한 산업단지로 확대할 계획이다. LDT와 협력을 이어가며 산업현장의 특성과 안전관리 수요를 반영해 화재안전 서비스를 지속 고도화할 방침이다.

전명준 KT Enterprise부문 Enterprise서비스본부장 상무는 "산업현장에서는 화재 징후를 조기에 파악하고 신속하게 대응하는 것뿐 아니라 사전에 위험요인을 관리하는 것이 중요하다"며 "AI 기반 아크감지 등 관련 기능을 지속 고도화해 화재 예방부터 감지·대응까지 아우르는 화재안전 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

raul1649@newspim.com