[중국증시 주간 포인트] APEC 미·중·러 정상회담, 엔비디아 실적·젠슨 황 의회 출석, 中 10월 실물경제 지표, 앤스로픽 IPO, 첨단 기술 이벤트, 中 4대 빅테크 실적

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(11월 16일~11월 22일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △APEC 기간, 미·중·러 3국 정상회담 주목 △엔비디아 실적, 젠슨 황 의회 출석 여부 주시 △中 10월 생산∙소매∙투자 지표 발표 △11월 LPR 발표, 18개월 동결 가능성 무게 △앤스로픽, 나스닥 상장…AI 가치 재평가 기회 △MS 이그나이트 개막…코파일럿·에이전트 진화 주목 △2026 뇌-컴퓨터 인터페이스 대회 △2026 중국 5G+산업인터넷 대회 △2026 세계 컴퓨팅 대회 △중국 4개 빅테크 실적 발표 등을 꼽았다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ APEC 기간, 미·중·러 3국 정상회담 주목

2026년 제33차 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 11월 18~19일 선전에서 열린다.

최대 관전포인트는 19일로 예정된 최초의 미·중·러 3국 정상 회담이다.

이번 3국 정상회담에서는 핵군축과 이란 전쟁, 한반도 정세 등이 주요 의제로 논의될 전망이다.

특히 2026년 2월 만료된 미국·러시아 간 신전략무기감축조약(New START)을 대체할 새로운 핵군축 체제 마련과 이란 전쟁에 따른 중동 정세 및 에너지 공급 불안이 핵심 논의 대상이 될 것으로 예상된다.

북한 문제와 관련해서는 트럼프 대통령이 시진핑 주석과 푸틴 대통령에게 북미대화 재개 및 북한의 도발 억제를 위한 협력을 요청할 가능성이 있다.

다만 3국의 이해관계가 엇갈리는 데다 중국의 핵군축 협상 참여에도 소극적인 입장이어서 구체적인 합의 도출보다는 주요 현안에 대한 각국의 입장을 확인하는 자리가 될 가능성이 크다는 의견이 나온다.

◆ 엔비디아 실적, 젠슨 황 의회 출석 여부 주시

글로벌 인공지능(AI) 시장의 향방을 가를 핵심 변수인 엔비디아 관련 이슈도 주목된다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임 이후 경영 불확실성이 커지면서, 엔비디아 주가는 스캔들이 불거진 11월 6일 이후 약 11% 빠졌다. 해당 기간 시가총액은 약 4940억 달러 줄었다.

엔비디아는 미국 동부시간 기준 11월 17일 미국 증시 마감 후 2027년 회계연도 3분기 실적을 발표한다. 시장에서는 분기 매출이 1000억 달러를 넘어설 것으로 대체로 예상하고 있다. 경영진 교체와 공급망 실행 능력도 이번 실적 발표의 추가적인 관심사다.

데이터센터 매출과 다음 분기 실적 전망이 시장 기대를 뒷받침한다면 AI 산업 밸류체인이 안정을 되찾을 기준점이 될 수 있다. 반대로 실적 전망이 약화하면 이번 주 AMD와 브로드컴으로 이동한 순환매 자금은 다시 방향을 잃을 수 있다.

특히, 임시 CEO인 콜레트 크레스(Colette Kress)는 젠슨 황 부재 속에 첫 번째 실적 컨퍼런스콜을 주재한다는 점에서 주목된다.

이와 함께 미국 하원 외교위원회와 중국공산당 특별위원회, 정보위원회 등 3개 위원회는 젠슨 황 CEO에게 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드(Megaspeed)의 전직 임원 앨리스 황과의 관계 및 엔비디아의 보안 체계에 대한 설명을 요구했다. 메가스피드의 중국향 AI 반도체 우회 수출 관여 가능성도 조사 배경으로 거론된다.

당초 11월 18일로 요청됐던 젠슨 황의 비공개 브리핑은 12월 1일 면담으로 변경 요청됐으며, 상원 은행위원회도 12월 3일 공개 청문회 증언을 요구한 상태다. 다만 젠슨 황의 실제 출석 여부는 아직 확정되지 않았다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 엔비디아(NVDA)

◆ 中 10월 생산∙소매∙투자 지표 발표

16일 중국 국가통계국은 △제조업 동향 지표인 공업증가치(산업생산) △전자상거래∙백화점∙슈퍼마켓∙일반 소매점 등의 매출을 합산한 사회소비품소매총액(소매판매) △부동산∙제조업∙인프라 경기를 보여주는 고정자산투자 △70개 주요 도시 주택가격 등 중국의 전반적인 경기동향 파악할 수 있는 실물경제 지표의 10월 데이터도 공개한다.

중국 대형 투자은행(IB)이자 증권사인 중금공사(中金公司) 연구소는 산업생산 증가율이 전년 동기 대비 5%를 기록할 것으로 전망했다. 에너지 공급 충격은 전반적으로 추가 완화될 가능성이 있지만, 수요는 다소 약화할 것으로 예상된다. 소매판매 증가율은 전월보다 둔화할 가능성이 있으며, 고정자산투자 감소 폭은 소폭 축소될 것으로 전망된다. 부동산 판매 증가율은 약화하고 개발투자는 계속 부진할 것으로 예상된다.

[자료 = 중국외환거래센터(CFETS) 홈페이지] 1년물(파란색 선)과 5년물(초록색 선) 대출우대금리(LPR) 추이.

◆ 11월 LPR 발표, 18개월 동결 가능성 무게

20일 중국 중앙은행인 인민은행이 실질적 기준금리 역할을 하는 11월 대출우대금리(LPR)를 발표한다.

LPR은 앞서 17개월 연속 동결됐다. 5년물 이상 LPR은 3.5%, 1년물 LPR은 3%다.

현지 매체에서 나온 전문가들의 의견을 종합해보면 11월에도 LPR이 동결될 가능성이 높다는 전망이 우세하다.

현지 전문가들은 3분기 경제성장률 회복과 은행권의 순이자마진 압박, 구조적 통화정책 수단 확대 등을 근거로 단기적인 LPR 인하 가능성이 낮다고 진단했으며, 본격적인 금리 인하는 2027년으로 넘어갈 가능성도 제기된다.

◆ 앤스로픽, 나스닥 상장…AI 가치 재평가 기회

AI(인공지능) 개발기업 앤스로픽(Anthropic)의 기업공개(IPO)도 AI 자산의 가치를 재평가 하는 중대 이벤트가 될 전망이다.

6배 초과 청약과 1조5000억 달러에 육박하는 기업가치가 거론되는 가운데 18일(이하 현지시간) 공모가가 확정되고 19일 나스닥에 상장할 예정이다.

상장 첫날 주가 상승률은 AI 유니콘 기업에 대한 시장의 위험 선호도를 가늠하는 새로운 지표가 될 전망이다.

◆ MS 이그나이트 개막…코파일럿·에이전트 진화 주목

마이크로소프트(MS)의 연례 개발자·IT 콘퍼런스 '마이크로소프트 이그나이트 2026'가 11월 17~20일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린다. 행사 첫날에는 사티아 나델라(Satya Nadella) MS 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장이 기조 연설에 나선다.

이번 행사에서는 애저(Azure), AI 파운드리(AI Foundry), 코파일럿(Copilot), 풀스택 개발자 제품 등이 다뤄질 예정이다. 주요 관전 포인트는 코파일럿과 에이전트 도구 체인의 4분기 버전 업데이트, 기업 부문의 AI 지출 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 마이크로소프트(MSFT)

◆ 다양한 첨단 기술 산업 이벤트 개최

1. 2026 뇌-컴퓨터 인터페이스 대회

19~22일 2026 뇌-컴퓨터 인터페이스 대회가 베이징(北京)시 창핑(昌平)구에서 개최된다. 이번 대회는 중국정보통신연구원(CAICT)이 주최하며, 주제는 '뇌와 지능의 연결, 창핑의 기회'다.

2. 2026 중국 5G+산업인터넷 대회

2026 중국 5G+산업인터넷 대회가 '만물을 연결하는 네트워크, 산업 전반의 지능화'를 주제로 18~20일 우한(武漢)시에서 열린다. 이번 대회는 5G+산업인터넷 분야의 첨단 기술과 최신 발전 동향에 초점을 맞춘다. 개막회의와 주제별 회의, 혁신 성과 전시, 다수의 병행 회의 및 특별 행사 등이 마련될 예정이다.

3. 2026 세계 컴퓨팅 대회

2026 세계 컴퓨팅 대회가 19~21일 후난(湖南)성 창사(長沙)에서 개최될 예정이다.

◆ 항셍지수공사, 3Q 지수 정기 변경 결과 발표

항셍지수공사(恒生指數公司)는 2026년 3분기 항셍지수 시리즈 정기 변경 결과를 발표한다고 밝혔다.

이번 조정을 통해 항셍테크지수의 산출 방식 개정안이 처음 적용되면서 구성 종목 수가 기존 30개에서 50개로 확대된다.

중금공사(中金公司)의 추산에 따르면 신규 편입 종목에는 약 310억 홍콩달러 규모의 패시브 자금이 유입될 것으로 예상되며, 변경 사항은 12월 7일부터 적용된다. 편입 및 제외 종목 명단에 따라 패시브 자금의 리밸런싱이 예상되며, 홍콩 증시 기술주 부문의 유동성 구조에도 변화가 나타날 전망이다.

◆ 중국 4개 빅테크 실적 발표

16~19일에는 바이두(9888.HK/BIDU.US), JD닷컴(징둥 9618.HK/JD.US), 텐센트(0700.HK/TCEHY.US), 알리바바(9988.HK/BABA.US) 등 중국 인터넷 대기업 네 곳이 최신 분기 실적을 공개한다.

이번 실적 시즌의 핵심 관전 포인트는 두 진영 간 수익성 격차다. 배달 플랫폼의 보조금 경쟁 완화에 따른 이익 회복과 AI 연산 인프라에 대한 대규모 투자로 인한 단기 수익성 압박이 주요 변수로 꼽힌다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 바이두(9888.HK/BIDU.US), JD닷컴(징둥 9618.HK/JD.US), 텐센트(0700.HK/TCEHY.US), 알리바바(9988.HK/BABA.US)

pxx17@newspim.com