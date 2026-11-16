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[중국증시 주간 포인트] APEC 미·중·러 정상회담, 엔비디아 실적·젠슨 황 의회 출석, 中 10월 실물경제 지표, 앤스로픽 IPO, 첨단 기술 이벤트, 中 4대 빅테크 실적

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AI 핵심 요약

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  • 중국 주요 매체들은 16일부터 미·중·러 정상회담과 엔비디아 실적을 주목했다
  • 중국은 16일 10월 생산·소매·투자 지표를 발표하고 20일 LPR 동결 여부를 공개한다
  • 앤스로픽 상장과 MS 행사, 중국 빅테크 4곳의 실적 발표도 예정됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 11월 16일 오전 00시07분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(11월 16일~11월 22일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △APEC 기간, 미·중·러 3국 정상회담 주목 △엔비디아 실적, 젠슨 황 의회 출석 여부 주시 △中 10월 생산∙소매∙투자 지표 발표 △11월 LPR 발표, 18개월 동결 가능성 무게 △앤스로픽, 나스닥 상장…AI 가치 재평가 기회 △MS 이그나이트 개막…코파일럿·에이전트 진화 주목 △2026 뇌-컴퓨터 인터페이스 대회 △2026 중국 5G+산업인터넷 대회 △2026 세계 컴퓨팅 대회 △중국 4개 빅테크 실적 발표 등을 꼽았다.  

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ APEC 기간, 미·중·러 3국 정상회담 주목

2026년 제33차 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 11월 18~19일 선전에서 열린다.

최대 관전포인트는 19일로 예정된 최초의 미·중·러 3국 정상 회담이다.

이번 3국 정상회담에서는 핵군축과 이란 전쟁, 한반도 정세 등이 주요 의제로 논의될 전망이다.

특히 2026년 2월 만료된 미국·러시아 간 신전략무기감축조약(New START)을 대체할 새로운 핵군축 체제 마련과 이란 전쟁에 따른 중동 정세 및 에너지 공급 불안이 핵심 논의 대상이 될 것으로 예상된다.

북한 문제와 관련해서는 트럼프 대통령이 시진핑 주석과 푸틴 대통령에게 북미대화 재개 및 북한의 도발 억제를 위한 협력을 요청할 가능성이 있다.

다만 3국의 이해관계가 엇갈리는 데다 중국의 핵군축 협상 참여에도 소극적인 입장이어서 구체적인 합의 도출보다는 주요 현안에 대한 각국의 입장을 확인하는 자리가 될 가능성이 크다는 의견이 나온다.

◆ 엔비디아 실적, 젠슨 황 의회 출석 여부 주시

글로벌 인공지능(AI) 시장의 향방을 가를 핵심 변수인 엔비디아 관련 이슈도 주목된다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임 이후 경영 불확실성이 커지면서, 엔비디아 주가는 스캔들이 불거진 11월 6일 이후 약 11% 빠졌다. 해당 기간 시가총액은 약 4940억 달러 줄었다.  

엔비디아는 미국 동부시간 기준 11월 17일 미국 증시 마감 후 2027년 회계연도 3분기 실적을 발표한다. 시장에서는 분기 매출이 1000억 달러를 넘어설 것으로 대체로 예상하고 있다. 경영진 교체와 공급망 실행 능력도 이번 실적 발표의 추가적인 관심사다.

데이터센터 매출과 다음 분기 실적 전망이 시장 기대를 뒷받침한다면 AI 산업 밸류체인이 안정을 되찾을 기준점이 될 수 있다. 반대로 실적 전망이 약화하면 이번 주 AMD와 브로드컴으로 이동한 순환매 자금은 다시 방향을 잃을 수 있다.

특히, 임시 CEO인 콜레트 크레스(Colette Kress)는 젠슨 황 부재 속에 첫 번째 실적 컨퍼런스콜을 주재한다는 점에서 주목된다.

이와 함께 미국 하원 외교위원회와 중국공산당 특별위원회, 정보위원회 등 3개 위원회는 젠슨 황 CEO에게 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드(Megaspeed)의 전직 임원 앨리스 황과의 관계 및 엔비디아의 보안 체계에 대한 설명을 요구했다. 메가스피드의 중국향 AI 반도체 우회 수출 관여 가능성도 조사 배경으로 거론된다.

당초 11월 18일로 요청됐던 젠슨 황의 비공개 브리핑은 12월 1일 면담으로 변경 요청됐으며, 상원 은행위원회도 12월 3일 공개 청문회 증언을 요구한 상태다. 다만 젠슨 황의 실제 출석 여부는 아직 확정되지 않았다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 엔비디아(NVDA)

◆ 中 10월 생산∙소매∙투자 지표 발표

16일 중국 국가통계국은 △제조업 동향 지표인 공업증가치(산업생산) △전자상거래∙백화점∙슈퍼마켓∙일반 소매점 등의 매출을 합산한 사회소비품소매총액(소매판매) △부동산∙제조업∙인프라 경기를 보여주는 고정자산투자 △70개 주요 도시 주택가격 등 중국의 전반적인 경기동향 파악할 수 있는 실물경제 지표의 10월 데이터도 공개한다.

중국 대형 투자은행(IB)이자 증권사인 중금공사(中金公司) 연구소는 산업생산 증가율이 전년 동기 대비 5%를 기록할 것으로 전망했다. 에너지 공급 충격은 전반적으로 추가 완화될 가능성이 있지만, 수요는 다소 약화할 것으로 예상된다. 소매판매 증가율은 전월보다 둔화할 가능성이 있으며, 고정자산투자 감소 폭은 소폭 축소될 것으로 전망된다. 부동산 판매 증가율은 약화하고 개발투자는 계속 부진할 것으로 예상된다.

[자료 = 중국외환거래센터(CFETS) 홈페이지] 1년물(파란색 선)과 5년물(초록색 선) 대출우대금리(LPR) 추이.

◆ 11월 LPR 발표, 18개월 동결 가능성 무게

20일 중국 중앙은행인 인민은행이 실질적 기준금리 역할을 하는 11월 대출우대금리(LPR)를 발표한다.

LPR은 앞서 17개월 연속 동결됐다. 5년물 이상 LPR은 3.5%, 1년물 LPR은 3%다.

현지 매체에서 나온 전문가들의 의견을 종합해보면 11월에도 LPR이 동결될 가능성이 높다는 전망이 우세하다.

현지 전문가들은 3분기 경제성장률 회복과 은행권의 순이자마진 압박, 구조적 통화정책 수단 확대 등을 근거로 단기적인 LPR 인하 가능성이 낮다고 진단했으며, 본격적인 금리 인하는 2027년으로 넘어갈 가능성도 제기된다.

◆ 앤스로픽, 나스닥 상장…AI 가치 재평가 기회

AI(인공지능) 개발기업 앤스로픽(Anthropic)의 기업공개(IPO)도 AI 자산의 가치를 재평가 하는 중대 이벤트가 될 전망이다.

6배 초과 청약과 1조5000억 달러에 육박하는 기업가치가 거론되는 가운데 18일(이하 현지시간) 공모가가 확정되고 19일 나스닥에 상장할 예정이다.

상장 첫날 주가 상승률은 AI 유니콘 기업에 대한 시장의 위험 선호도를 가늠하는 새로운 지표가 될 전망이다.

◆ MS 이그나이트 개막…코파일럿·에이전트 진화 주목

마이크로소프트(MS)의 연례 개발자·IT 콘퍼런스 '마이크로소프트 이그나이트 2026'가 11월 17~20일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린다. 행사 첫날에는 사티아 나델라(Satya Nadella) MS 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장이 기조 연설에 나선다.

이번 행사에서는 애저(Azure), AI 파운드리(AI Foundry), 코파일럿(Copilot), 풀스택 개발자 제품 등이 다뤄질 예정이다. 주요 관전 포인트는 코파일럿과 에이전트 도구 체인의 4분기 버전 업데이트, 기업 부문의 AI 지출 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 마이크로소프트(MSFT)

◆ 다양한 첨단 기술 산업 이벤트 개최

1. 2026 뇌-컴퓨터 인터페이스 대회

19~22일 2026 뇌-컴퓨터 인터페이스 대회가 베이징(北京)시 창핑(昌平)구에서 개최된다. 이번 대회는 중국정보통신연구원(CAICT)이 주최하며, 주제는 '뇌와 지능의 연결, 창핑의 기회'다.

2. 2026 중국 5G+산업인터넷 대회

2026 중국 5G+산업인터넷 대회가 '만물을 연결하는 네트워크, 산업 전반의 지능화'를 주제로 18~20일 우한(武漢)시에서 열린다. 이번 대회는 5G+산업인터넷 분야의 첨단 기술과 최신 발전 동향에 초점을 맞춘다. 개막회의와 주제별 회의, 혁신 성과 전시, 다수의 병행 회의 및 특별 행사 등이 마련될 예정이다.

3. 2026 세계 컴퓨팅 대회

2026 세계 컴퓨팅 대회가 19~21일 후난(湖南)성 창사(長沙)에서 개최될 예정이다.

◆ 항셍지수공사, 3Q 지수 정기 변경 결과 발표

항셍지수공사(恒生指數公司)는 2026년 3분기 항셍지수 시리즈 정기 변경 결과를 발표한다고 밝혔다.

이번 조정을 통해 항셍테크지수의 산출 방식 개정안이 처음 적용되면서 구성 종목 수가 기존 30개에서 50개로 확대된다.

중금공사(中金公司)의 추산에 따르면 신규 편입 종목에는 약 310억 홍콩달러 규모의 패시브 자금이 유입될 것으로 예상되며, 변경 사항은 12월 7일부터 적용된다. 편입 및 제외 종목 명단에 따라 패시브 자금의 리밸런싱이 예상되며, 홍콩 증시 기술주 부문의 유동성 구조에도 변화가 나타날 전망이다.

◆ 중국 4개 빅테크 실적 발표

16~19일에는 바이두(9888.HK/BIDU.US), JD닷컴(징둥 9618.HK/JD.US), 텐센트(0700.HK/TCEHY.US), 알리바바(9988.HK/BABA.US) 등 중국 인터넷 대기업 네 곳이 최신 분기 실적을 공개한다.

이번 실적 시즌의 핵심 관전 포인트는 두 진영 간 수익성 격차다. 배달 플랫폼의 보조금 경쟁 완화에 따른 이익 회복과 AI 연산 인프라에 대한 대규모 투자로 인한 단기 수익성 압박이 주요 변수로 꼽힌다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 바이두(9888.HK/BIDU.US), JD닷컴(징둥 9618.HK/JD.US), 텐센트(0700.HK/TCEHY.US), 알리바바(9988.HK/BABA.US)

pxx17@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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