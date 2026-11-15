금감원, 세계투자자주간 맞아 AI 금융사기 예방 교육 확대

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KT와 공동으로 딥페이크·딥보이스 금융사기 대응 교육

이달 23일부터 세계투자자주간 캠페인…무료 강연·온라인 교육도

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원이 인공지능(AI)을 활용한 금융사기 예방과 투자자 보호를 위해 체험형 교육 캠페인을 실시한다. 딥페이크와 딥보이스를 이용한 투자사기를 직접 체험하고, 급변하는 금융환경에서 합리적인 투자 판단 능력을 높일 수 있도록 다양한 프로그램을 운영한다.

금융감독원은 국제증권감독기구(IOSCO)가 주관하는 '2026 세계투자자주간'을 맞아 오는 23일부터 27일까지 투자자 교육·보호 캠페인을 실시한다고 15일 밝혔다.

세계투자자주간은 IOSCO가 2017년부터 매년 주관하는 글로벌 투자자 교육·보호 캠페인이다. 금융감독원은 2020년부터 참여하고 있다.

올해는 세계투자자주간 10주년을 맞아 '투자자 회복탄력성', '인공지능(AI)의 이해', '금융사기 예방 강화'를 주요 주제로 선정했다. 투자자 회복탄력성은 금융시장 변동성과 불확실성 속에서도 감정적인 판단을 피하고 객관적인 정보를 바탕으로 장기적인 투자 결정을 내리는 능력을 의미한다.

서울 여의도 금융감독원. [사진=뉴스핌B]

금감원은 이를 위해 체험관과 특별강연, 온라인 교육, 금융사기 취약성 진단, 방문교육 등 6개 프로그램을 마련했다.

우선 KT와 공동으로 오는 23일부터 25일까지 서울 여의도공원 문화의 마당에서 'AI 금융사기 예방 체험관'을 운영한다. 운영시간은 매일 오전 10시부터 오후 4시까지다.

체험관에서는 딥페이크와 딥보이스를 활용한 투자사기, 가짜뉴스 등 AI 기반 금융사기 사례를 직접 경험하고 실제 정보와 허위 정보를 구별하는 프로그램에 참여할 수 있다. 금융투자사기와 보이스피싱 피해 예방 및 대응 요령을 안내하는 자료와 동영상 시청 공간도 마련된다.

행사는 별도 사전 신청 없이 당일 현장에서 QR코드로 예약해 무료로 참여할 수 있다. 체험을 마친 참가자에게는 추첨 등을 통해 기념품도 제공한다.

투자자의 심리적 대응 능력을 높이기 위한 특별강연도 열린다. 금감원은 오는 12월 1일 오전 10시부터 11시 30분까지 서울 여의도 본원 2층 강당에서 김경일 아주대학교 심리학과 교수를 초청해 '투자자 회복탄력성' 특별강연을 진행한다.

강연에서는 급변하는 금융환경과 투자사기 피해 등으로부터 개인·청년투자자가 심리적으로 자신을 보호하고 어려움을 극복할 수 있는 인지심리학적 조언을 제공할 예정이다.

참석 희망자는 오는 23일까지 행사 안내문에 있는 QR코드를 통해 신청하면 된다. 금감원은 추첨으로 200명을 선정해 25일까지 개별 안내할 계획이다.

온라인 교육도 진행한다. 한국금융연수원은 23일부터 27일까지 기존 유료 과정인 '금융AI 리터러시' 강의 15차시 가운데 9차시를 무료로 개방한다. 해당 강의를 수강한 뒤 2027년 제1차 금융AI 리터러시 자격시험에 응시하면 응시료를 50% 할인받을 수 있다. 할인 혜택을 받으려면 수강 이력 확인을 위한 로그인이 필요하다.

금감원은 오는 23일 IOSCO가 주관한 글로벌 AI 투자자보호 프로그램 경진대회 '테크스프린트(TechSprint)'에서 입상한 한국팀의 도전 과정과 수상 경험을 담은 영상도 공식 유튜브에 공개한다.

한국금융소비자보호재단은 캠페인 기간 홈페이지를 통해 금융생활에서의 AI 활용 수준과 금융사기 취약성을 확인할 수 있는 자가진단 퀴즈를 제공한다.

전국투자자교육협의회는 전국 학교와 기관을 방문해 어린이와 청년, 군장병 등을 대상으로 맞춤형 금융교육을 실시한다. 금융투자 뮤지컬과 늘봄학교, 찾아가는 금융학교, 대학생 투자동아리 및 군장병 특강 등 총 13회에 걸쳐 약 1100명을 대상으로 교육할 계획이다.

이 밖에도 금감원은 KT와 공동으로 제작한 딥페이크·딥보이스 관련 금융사기 예방 숏폼 영상을 공식 유튜브와 사회관계망서비스(SNS)에 게시해 AI 기술을 악용한 사기의 위험성을 알릴 예정이다.

프로그램별 세부 일정과 참여 방법은 세계투자자주간 홈페이지와 금융감독원 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com