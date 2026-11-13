핑거, 문화체육관광부 '2026 여가친화인증' 획득

스톡그랜트·가정의 날·리프레시 휴가 등 운영

연간 200만원 복지포인트·학자금 지원 등 복지제도 마련

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 임팩트테크 기업 핑거는 문화체육관광부가 주관하고 지역문화진흥원이 운영하는 '2026 여가친화인증' 기업으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

여가친화인증은 여가친화경영을 실천해 구성원이 일과 여가를 조화롭게 누릴 수 있도록 지원하는 기업과 기관에 부여하는 인증이다. 지난 2012년 도입 이후 지난해까지 700개 기업·기관이 인증을 받았다. 인증 기업은 3년간 문화·여가활동 지원을 받고 정부 인증이나 사업 신청 시 우대 혜택을 받을 수 있다.

핑거는 구성원에게 회사 주식을 지급하는 스톡그랜트 제도를 운영하고 있다. 회사의 성장에 따른 성과를 구성원과 공유하기 위한 제도다.

핑거의 공동체 문화 '포레스트(Forest)'를 상징하는 사내 공간 '핀파크'. [사진=핑거]

일과 여가의 균형을 위해 매월 마지막 주 수요일을 '핑거 가정의 날'로 정해 조기 퇴근을 시행하고 있다. 생일에는 반차를 제공하고 결혼기념일과 장기근속 시에는 '리프레시 휴가'를 지원한다. 소노호텔앤리조트 숙박비와 사내 동호회비도 지원한다.

구성원이 원하는 곳에 사용할 수 있는 '내맘대로 복지포인트'도 연간 200만원씩 지급한다. 본인·자녀 학자금과 자녀 학기 준비금, 건강검진비, 경조사비, 장례 서비스 등을 지원하고 우수 직원에게는 해외연수 기회를 제공한다.

직급과 관계없이 전 직원이 참여하는 소통 행사 'I.F.C(If I were Finger CEO)'도 운영하고 있다. 익명 게시판을 통해 사전에 받은 질문에 경영진이 답하고 회사의 방향을 논의하는 프로그램이다. 현장 참석이 어려운 구성원을 위해 온라인 생중계도 진행한다.

지난해에는 해당 행사에서 나온 구성원 제안을 바탕으로 주택 구입·전세자금 대출 이자 지원 제도를 도입했다.

구성원의 문화·여가 경험을 위한 프로그램도 운영한다. 각 분야 명사를 초청한 강연과 호텔에서 저녁 식사와 함께 진행하는 '만찬 강연' 등을 마련하고 있다. 차세대 리더 모임인 '미래모임'에서는 참석자가 돌아가며 야구 단체 관람, 사격 체험, 명상 프로그램 등의 활동을 기획한다.

핑거는 이 같은 제도의 기반으로 공동체 문화 '포레스트(Forest)'를 운영하고 있다고 설명했다. 구성원의 교육과 성장을 지원하고 서로의 성과를 인정하는 조직문화를 조성한다는 취지다.

핑거 관계자는 "'핑거 최고의 복지는 경영진'이라는 말이 나올 만큼 경영진이 늘 구성원의 행복을 고민해 왔다"며 "서로 돕고 인정하는 포레스트 문화를 바탕으로 구성원이 일과 여가의 균형 속에서 함께 성장하는 회사를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

지난 2000년 설립된 핑거는 금융 플랫폼과 전사적자원관리(ERP) 서비스 등을 제공하고 있다. 지난 2021년 코스닥에 상장했으며 올해 성호전자그룹에 합류했다.

winter1004@newspim.com