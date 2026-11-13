윤창현 코스콤 사장, '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인 참여

AI 핵심 요약beta
- 윤창현 코스콤 사장이 13일 금융 취약계층 보호 캠페인에 참여했다
- 이번 캠페인은 불법사금융 피해 예방과 포용금융 확산을 위해 마련됐다
- 윤 사장은 금융정보 접근성 확대와 안전한 금융환경 조성에 힘쓰겠다고 말했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 윤창현 코스콤 사장이 불법사금융 피해 예방과 금융 취약계층 보호를 위한 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 참여했다.
13일 코스콤에 따르면 이번 캠페인은 서민금융진흥원이 주관하며, 금융취약계층이 불법사금융에 내몰리지 않도록 금융권의 관심과 참여를 독려하고 포용금융의 사회적 가치를 확산하기 위해 마련됐다.
윤창현 사장은 신호철 카카오페이증권 대표의 지목을 받아 캠페인에 참여했다. 다음 참여자로는 김병철 한양증권 대표와 주원 상상인증권 대표를 지목했다.
윤 사장은 "불법사금융으로부터 금융 취약계층을 보호하고 안전한 금융환경을 조성하기 위해서는 금융권의 지속적인 관심과 협력이 필요하다"며 "코스콤도 금융IT 전문기업으로서 금융정보 접근성을 높이고 신뢰할 수 있는 금융서비스 기반을 제공해 건강한 금융문화 확산에 힘을 보태겠다"고 말했다.
한편 코스콤은 금융정보 접근성을 높이며 포용금융 실천에 힘쓰고 있다고 전했다. ETF 투자정보 플랫폼 'ETF CHECK'를 통해 다양한 투자정보를 무료로 제공하고, 개인투자자가 합리적인 투자 판단을 내릴 수 있도록 지원하고 있다고 강조했다.
rkgml925@newspim.com