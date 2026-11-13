HJ중공업, 3분기 누적 영업익 1554억원…전년 대비 9배로 증가

AI 핵심 요약beta
- HJ중공업은 12일 3분기 누적 영업이익이 1554억원으로 증가했다고 밝혔다
- 조선부문 매출은 고부가가치 선박과 특수선 사업 호조로 88.1% 늘었다
- 건설부문도 공공공사와 주력 사업 중심으로 56억원의 영업이익을 기록했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HJ중공업이 고부가가치 선박 건조 확대와 특수선 사업 호조에 힘입어 올해 3분기 누적 영업이익이 전년 동기 대비 9배 이상으로 늘었다. 조선부문의 수익성이 크게 개선되면서 전체 실적 성장을 이끌었다.
HJ중공업은 12일 공시를 통해 올해 3분기 누적 연결 기준 매출액 2조44억원, 영업이익 1554억원, 당기순이익 1306억원을 기록했다고 밝혔다.
전년 동기 대비 매출액은 46.3% 증가했으며 영업이익은 166억원에서 1554억원으로 836.1% 늘었다. 당기순이익도 지난해 같은 기간 29억원에서 1306억원으로 증가했다.
실적 개선은 조선부문이 주도했다. 친환경·고부가가치 컨테이너선 건조가 본격화되면서 매출과 수익성이 함께 높아졌으며, 미국 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업을 비롯한 특수선 사업도 실적 개선에 기여했다.
조선부문의 3분기 누적 매출액은 1조1297억원으로 전년 동기 6005억원 대비 88.1% 증가했다. 영업이익은 1497억원을 기록하며 전체 영업이익의 대부분을 차지했다.
HJ중공업은 환율 하락과 하계휴가·추석 연휴에 따른 조업일수 감소에도 도크 가동률을 높이고 공정 효율을 개선하면서 생산 흐름을 유지했다고 설명했다.
건설부문도 흑자 기조를 이어갔다. 3분기 누적 매출액은 8742억원, 영업이익은 56억원으로 집계됐다. 공공공사와 토목, 주택 등 주력 사업을 중심으로 안정적인 사업 운영을 이어간 결과다.
HJ중공업은 향후 건설부문에서 공공공사와 도시정비사업을 중심으로 수익성을 고려한 선별 수주를 이어갈 계획이다. 공정 및 원가관리 강화와 현장 운영 효율화를 통해 수익구조 개선에도 나선다.
HJ중공업 관계자는 "조선부문의 고부가가치 선박 매출 비중 확대와 각종 특수선 사업을 바탕으로 건설부문의 안정적인 수주와 사업 운영이 실적 호조를 뒷받침했다"며 "양대 사업부문의 경쟁력을 강화하고 수익성 중심의 경영을 통해 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com