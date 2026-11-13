현대차, 쏘카·에이펙스모빌리티와 맞손…국내 자율주행 데이터 확보

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 13일 쏘카·에이펙스모빌리티와 자율주행 협약을 체결했다
- 3사는 차량 플랫폼 검증과 국내 실도로 데이터 수집에 협력한다
- 현대차는 데이터를 전용 차량 개발과 위탁생산 경쟁력 강화에 활용한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 쏘카·에이펙스모빌리티와 손잡고 국내 도로 환경에 특화된 자율주행 데이터를 확보한다. 실제 차량 운영 과정에서 수집한 데이터를 자율주행 전용 차량 개발에 활용하고, 자율주행차 위탁생산 사업 경쟁력을 높인다는 전략이다.
현대차는 최근 서울 성동구 쏘카 본사에서 쏘카·에이펙스모빌리티와 자율주행 차량 플랫폼 공급 및 데이터 수집 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
협약식에는 유지한 현대차·기아 SDV플랫폼담당 부사장과 박재욱 쏘카·에이펙스모빌리티 대표이사 등이 참석했다.
이번 협약에 따라 3사는 자율주행 차량 플랫폼과 관련 기술 검증, 국내 실도로 데이터 수집, 자율주행 라이드헤일링 전용 차량 개발 및 서비스 실증 등에서 협력한다.
우선 현대차는 차량과 자율주행 시스템을 연동하는 장치인 '데브킷(DevKit)'을 쏘카와 에이펙스모빌리티에 공급한다. 양사는 국내에서 운영할 예정인 플릿 차량에 이를 적용해 자율주행 기술과 서비스의 적합성을 검증할 계획이다.
국내 도로 환경에 특화된 자율주행 데이터 확보에도 나선다. 현대차가 데이터 수집 기준을 제시하면 쏘카와 에이펙스모빌리티가 보유한 플릿 차량을 활용해 실제 주행 데이터를 수집하는 방식이다.
확보한 데이터는 향후 자율주행 기술 고도화와 전용 차량 플랫폼 개발에 활용할 예정이다. 현대차는 이를 통해 자율주행 차량 파운드리(위탁생산) 사업의 경쟁력도 강화한다는 방침이다.
자율주행 라이드헤일링 전용 차량 플랫폼 개발도 추진한다. 쏘카와 에이펙스모빌리티가 차량 운영 경험과 서비스 노하우를 공유하고, 현대차는 이를 차량 설계에 반영해 자율주행 서비스에 적합한 플랫폼을 개발할 계획이다.
유지한 현대차·기아 SDV플랫폼담당 부사장은 "자율주행 차량과 데이터, 기술 분야를 아우르는 이번 협력을 통해 국내 자율주행 서비스 시장과 생태계 활성화를 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com