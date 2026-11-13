[특징주] 한국전력 9% 급락…실적 쇼크에 '연중 최저치' 기록

AI 핵심 요약beta
- 한국전력은 13일 3분기 영업이익 급감 발표로 장 초반 9%대 하락했다
- 3분기 영업이익은 1조6442억원으로 시장 예상치를 크게 밑돌았다
- 연료비·전력구입비 증가와 판매량 감소로 수익성이 악화한 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SK증권 목표가 3만원, 주가 1년래 최저
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국전력이 올해 3분기 시장 예상치를 크게 밑도는 실적을 발표하면서 13일 장 초반 9% 넘게 급락하고 있다. 중동 전쟁 장기화에 따른 연료비 부담이 수익성을 압박한 가운데 증권사들이 목표주가를 잇달아 낮추면서 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다.
이날 오전 10시 기준 한국전력은 전 거래일 대비 2850원(9.30%) 하락한 2만7800원에 거래되고 있다. 장중 한때 2만7400원까지 밀리며 최근 1년 사이 최저 수준으로 내려앉았다.
한국전력의 3분기 연결 기준 영업이익은 1조6442억원으로 전년 동기 대비 70.9% 감소했다. 시장 예상치인 2조4143억원에도 크게 못 미쳤다. 같은 기간 매출액은 26조8518억원으로 2.6% 줄었다. 영업이익률은 6.1%를 기록했다.
수익성 악화의 주요 원인으로는 연료비와 전력구입비 증가가 꼽힌다. 3분기 연료비는 8조838억원으로 전년 동기 대비 25.1% 증가했다. 전력구입비도 11.4% 늘어난 10조3028억원으로 집계됐다. 반면 전력판매량은 148.7TWh로 1.9% 감소했다.
증권가에서는 원가 상승 부담과 실적 회복 지연 가능성을 반영해 한국전력의 목표주가를 낮추고 있다.
나민식 SK증권 연구원은 이날 보고서를 내고 한국전력의 목표주가를 3만원으로 하향 조정했다. 나 연구원은 국제유가 상승이 액화천연가스(LNG) 도입단가와 전력도매가격(SMP)에 시차를 두고 반영되면서 발전원가 부담이 이어질 것으로 내다봤다.
향후 전력망 투자 확대에 따른 재무 부담도 변수다. 한국전력은 올해 12월부터 내년 1월 사이 제12차 전력수급기본계획을 발표할 예정이다. 인공지능(AI) 데이터센터 수요와 전력망 확충 규모에 따라 중장기 투자계획이 달라질 전망이다.
plum@newspim.com