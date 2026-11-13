웨이비스, 한화시스템 초저궤도 SAR 위성용 EM 공급

AI 핵심 요약beta
- 웨이비스는 13일 한화시스템에 초저궤도 SAR 위성용 EM을 공급했다
- 한화시스템은 고도 400km 이하에서 15cm급 해상도 관측을 추진한다
- 웨이비스는 위성용 송수신장치 설계·제작으로 우주사업 확대에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= RF 질화갈륨(GaN) 반도체 전문기업 웨이비스가 초저궤도 초고해상도 합성개구레이다(SAR) 위성 개발용 엔지니어링모델(EM)을 한화시스템에 공급했다고 13일 밝혔다.
초저궤도 위성은 일반적인 저궤도 위성보다 낮은 고도에서 운용되며 지구와의 거리가 가까워 고해상도 관측에 유리하다. SAR는 전파를 활용해 주야간은 물론 기상 조건과 관계없이 지표면을 관측할 수 있어 국방, 감시정찰, 재난 대응 등 다양한 분야에서 활용된다.
회사에 따르면 한화시스템이 개발 중인 초저궤도 초고해상도 SAR 위성은 고도 400km 이하에서 15cm급 해상도의 지구 관측을 목표로 한다. 지난해 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)에서 해당 위성의 실물 모형을 선보였다.
웨이비스는 앞서 한화시스템과 협력해 우주물체감시레이다 송신기 시제품을 공급하는 등 우주·위성 분야에서 기술력을 확보해왔다. 이번 EM 공급에서는 주파수 상·하향 변환 기능을 갖춘 위성용 송수신장치의 설계와 제작을 수행했다.
웨이비스 관계자는 "이번 EM 공급은 당사가 보유한 RF GaN 반도체 기술과 고주파 시스템 개발 역량을 우주·위성 분야로 확장한 성과"라며 "방산 레이다 분야에서 축적한 기술력을 바탕으로 위성통신, SAR 위성 등 우주 산업 분야로 사업 영역을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
웨이비스는 RF GaN 반도체 칩의 설계·제조부터 패키지 트랜지스터, 모듈 개발·생산까지 전 공정을 내재화한 국내 기업이다. 인증모델(QM)과 비행모델(FM) 시제품은 2027년 개발 완료를 목표로 사업이 추진될 예정이다.
nylee54@newspim.com