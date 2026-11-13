제이엔비, 3분기 영업익·순이익 흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 제이엔비는 13일 3분기 영업이익 흑자전환에 성공했다고 밝혔다.
- 3분기 별도 매출은 56억원으로 48% 증가했고 영업이익은 10억원으로 집계됐다.
- 스태커와 초정밀 가공 매출 증가로 연결 기준도 영업이익 6억원을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 제이엔비가 3분기 영업이익 흑자전환에 성공했다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 3분기 별도 기준 매출액은 56억원으로 전년 동기 대비 48% 증가했으며, 영업이익과 순이익은 각각 10억원과 5억원으로 집계됐다.
삼성전자 등 글로벌 반도체 기업의 신규 생산라인 투자 확대가 주요 요인이다. AI와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 국내외 반도체 제조사들의 설비투자가 이어지면서 제이엔비의 본원사업 매출이 급증했다. 특히 주력 제품인 스태커와 진공펌프 관련 초정밀 가공 물량이 동시에 늘어나면서 영업이익률이 18%를 기록했다.
반도체 장비 부문에서 제이엔비는 진공펌프의 설치 및 운영을 지원하는 스태커를 자체 개발해 국내 주요 반도체 제조사에 공급 중이다. 스태커와 온툴키트 등의 출하 확대로 3분기 관련 매출은 전년 동기 대비 34% 증가했다.
초정밀 가공 부문도 가파른 성장세를 보였다. 제이엔비는 해외 진공펌프 기업에 핵심 소재를 공급하고 있으며, 3분기 관련 매출액은 전년 동기 대비 67% 급증했다.
연결 기준으로도 제이엔비는 흑자전환에 성공했다. 3분기 매출액은 56억원이며, 영업이익과 순이익은 각각 6억원과 1억원으로 집계됐다. 자회사 넥스트하이텍의 신사업 준비 과정에서 비용이 발생했음에도 본원사업 호조에 힘입어 연결 흑자를 달성했다.
제이엔비 관계자는 "글로벌 반도체 기업의 설비투자 확대에 따라 주력 제품인 스태커와 초정밀 가공 부문의 동반 성장이 본격화되고 있다"며 "늘어나는 고객사 수요에 적극 대응해 내년에도 호실적을 이어가는 한편, 신사업 성과 확보에도 속도를 낼 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com