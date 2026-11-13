정희용 "이재명 탈옥법 강행 규탄…14일 부산서 장외집회 개최"

AI 핵심 요약beta
- 정희용 국민의힘 사무총장은 13일 부산에서 특검법 규탄 집회를 연다고 밝혔다
- 국민의힘은 14일 부산역 광장에서 민주당의 특검법 강행 처리를 규탄한다
- 정 사무총장은 공소취소 논란과 국회의장 태도를 비판하며 전국 대응을 예고했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 13일 더불어민주당의 '조작기소 특검법' 강행 처리를 규탄하기 위해 오는 14일 부산에서 장외집회를 개최한다고 밝혔다.
정 사무총장은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "민주당이 조작기소 특검을 강행 처리한 이후 이재명 대통령의 재판 취소를 통한 '합법적 탈옥 프로젝트'를 반드시 성공시키겠다는 의지를 노골적으로 드러내고 있다"며 이같이 말했다.
그는 이용철 법무부 장관 후보자를 겨냥해 "공소취소 관련 질문에 '예단에 따른 질문', '답변하기 적절하지 않다'며 회피로 일관했다"며 "모호한 답변으로 '공소취소를 하지 않겠다'는 말 한마디 못 하는 것은 결국 '공소취소를 하겠다'는 답변과 무엇이 다르겠느냐"고 비판했다.
이어 "중립을 지켜야 할 국회의장은 특검법의 이해충돌 소지에 대해 '대통령의 임명권'을 거론하며 민주당과 똑같은 입장을 보였다"며 "정작 논란의 중심에 있는 이 대통령은 국무회의의 법안 처리를 총리에게 떠넘기며 침묵하고 있다"고 지적했다.
정 사무총장은 "국민의힘은 지난 7일 서울 경복궁역 앞 규탄대회에 이어 오는 14일 오후 3시 부산역 광장에서 부산·울산·경남 권역 지역주민과 당원 동지 여러분들과 함께 이재명 탈옥법 강행 처리를 강력히 규탄하고자 한다"고 밝혔다.
이어 "앞으로 대구와 대전 등 지역을 찾아 전국민과 함께 끝까지 맞서 반드시 법치 파괴를 막아내고 대한민국 정의를 지켜내겠다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com