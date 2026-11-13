아이티아이즈, 일루미오와 'FISCON 2026' 참가

AI 핵심 요약beta
- 아이티아이즈는 13일 FISCON 2026에 일루미오와 참가했다
- 양사는 금융권 대상 제로트러스트 보안 솔루션을 소개했다
- 일루미오 부사장은 마이크로세그멘테이션 필요성을 강연했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털금융·에너지·AI바이오헬스 플랫폼 전문기업 아이티아이즈가 서울 여의도에서 열린 'FISCON 2026(금융정보보호 컨퍼런스)'에 참가했다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 전략적 파트너십을 체결한 일루미오와 함께 제로트러스트 기반 보안 솔루션을 소개했다. 최근 금융권에서 잇따른 해킹 사고가 발생하면서 내부 시스템과 핵심 데이터 보호의 중요성이 높아지고 있는 상황에서 양사의 기술력과 사업 역량을 바탕으로 금융권 보안 수요에 대응하기 위한 것이다.
이번 행사에서 라구 난다쿠마라 일루미오 산업전략 부사장이 금융보안원의 공식 초청으로 오전 세션 기조 강연을 진행했다. '망 분리를 넘어서: 제로트러스트와 침해 확산 차단이 이끄는 금융보안의 다음 시대'를 주제로 금융권 보안 환경 변화와 마이크로세그멘테이션 기술의 필요성을 설명했다. 벤더가 기조 강연을 진행한 것은 이번이 처음이다.
올해로 20회째를 맞은 FISCON은 금융보안원이 주최하는 금융권 대표 정보보호 컨퍼런스다. 금융회사와 보안업계 관계자들이 모여 금융보안 관련 주요 현안과 기술 동향을 공유하는 행사로, 올해는 'Now for Next Finance'를 주제로 AI로 재편될 미래 금융의 새로운 보안 전략을 모색하기 위해 마련됐다.
최근 금융권에서 연이은 해킹 및 정보 유출 사고로 보안 체계 강화 필요성이 커지고 있다. 은행권에서 시작된 침해 사고가 증권사와 자산운용사 등 금융투자업권으로 확산되면서 금융당국도 금융회사에 보안 예산과 인력 확충을 주문하는 등 대응 수위를 높이고 있다. 이에 네트워크 접근제어(NAC), 단말 위협 탐지·대응(EDR), 다중인증(MFA), 제로트러스트 등 관련 솔루션 수요가 늘어나고 있다.
안성순 아이티아이즈 상무는 "사이버 공격이 단순한 데이터 탈취를 넘어 기업과 국가 핵심 인프라의 운영을 위협하는 수준으로 고도화되고 있어 기존 경계 보안만으로는 대응에 한계가 있다"며 "이번 FISCON 2026 참여와 일루미오와의 협력을 계기로 금융권을 비롯해 바이오헬스, 에너지, 재정 등 주요 산업 전반에 제로트러스트 보안 체계를 확산하고 AI 시대의 핵심 데이터와 인프라를 보호할 수 있도록 역량을 집중할 것"이라고 밝다.
nylee54@newspim.com