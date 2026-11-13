한투운용, 자체 개발 글라이드 패스에 글로벌 AI밸류체인 더한 펀드 출시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 13일 AI 생태계와 생애주기 자산배분을 결합한 TDF를 출시했다
- 신상품은 AI 산업을 7개 레이어로 나눠 글로벌 ETF와 국내 채권에 분산 투자한다
- 2050·2060·2070 빈티지로 구성됐으며 퇴직연금 계좌에서 최대 100% 투자 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
반도체·전력인프라 등 7개 핵심 레이어로 장기 메가트렌드 투자
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용이 생애주기에 맞춘 자산 배분 전략과 글로벌 인공지능(AI) 생태계를 결합한 상품을 선보인다.
13일 한국투자신탁운용은 2050, 2060, 2070 등 3가지 빈티지(은퇴 목표 시점)로 구성된 한국투자연금적격TDF알아서글로벌AI밸류체인 펀드(주식혼합-재간접형)를 출시했다고 밝혔다.
회사에 따르면 해당 펀드는 은퇴 시점에 맞춰 위험자산 비중을 자동으로 조절하는 한국투자신탁운용의 자체 글라이드 패스(Glide Path) 체계 위에, AI 산업 밸류체인 전반에 분산 투자하는 포트폴리오와 국내 채권을 결합한 연금 특화 상품이다.
펀드는 특정 기업이나 단일 분야에 편중되지 않고, AI 생태계 전반의 연속적인 성장 수혜를 누릴 수 있도록 설계됐다. AI 산업을 ▲반도체 ▲전력인프라 ▲데이터센터·클라우드 컴퓨팅 ▲네트워크 ▲에이전트 AI(Agentic AI) ▲피지컬 AI(Physical AI) ▲AI 종합(정보기술) 등 7개 레이어로 세분화했다. 여기에 하드웨어 공급망 핵심 국가인 한국·대만·일본의 대표 지수를 더해 상장지수펀드(ETF) 유니버스를 구축했다.
한국투자연금적격TDF알아서글로벌AI밸류체인 펀드는 '주도 레이어 전환 전략'을 구사하는 것이 특징이다. 해당 전략은 과거 인터넷·스마트폰 혁명과 같이 AI 산업 역시 인프라 구축 단계(업스트림)에서 실질적 수익을 창출하는 소프트웨어·서비스 단계(다운스트림)로 무게 중심이 이동하게 될 것이라는 점에서 착안했다.
한국투자신탁운용 측은 향후 빅테크의 설비투자(CAPEX) 추이, 순매출 유지율(NRR), 밸류에이션 갭 등 5가지 체크포인트를 바탕으로 계량적 분석 모형을 활용해 유연하게 비중을 리밸런싱할 계획이라고 전했다.
채권 자산은 안정적인 연금 자산 관리를 위해 금리 및 환율 변동 위험을 방어할 수 있는 국내 우량 채권형 ETF를 편입한다. 외화 자산의 경우, 시장 상황에 따라 환헤지 비율을 50% 미만 범위 내에서 탄력적으로 조절해 변동성을 관리할 예정이다.
한국투자연금적격TDF알아서글로벌AI밸류체인 펀드는 퇴직연금과 개인연금 등 다양한 클래스로 제공돼 투자자의 상황에 맞게 가입할 수 있으며, 퇴직연금 감독규정상 적격 TDF 요건을 충족해 퇴직연금 계좌(DC/IRP)에서 최대 100%까지 투자할 수 있다. 이날부터 한국투자증권에서 가입 가능하며, 회사는 NH농협은행, NH투자증권, 신한투자증권 등 연내 판매를 목표로 추가 판매사 라인업을 추진하고 있다.
강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "AI는 증기기관이나 인터넷보다 훨씬 방대하게 경제와 노동 전반을 바꿀 메가트렌드로, 20~30년 이상의 긴 호흡을 요하는 연금 투자에 최적의 테마"라며 "당사의 LTCMA와 운용 역량을 결집해, AI 생태계의 패권 변화와 경기 국면 속에서도 흔들림 없이 안정적인 연금 자산을 형성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com