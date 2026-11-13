토마토시스템, 3분기 영업익 9억원·전년比 14%↑

대학 ERP·UI/UX 플랫폼 공급 확대…핵심 사업 성장 지속

국내 100개 이상 대학 고객 확보…차세대 정보화 사업 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 소프트웨어 및 디지털 헬스케어 전문기업 토마토시스템이 대학 ERP와 UI/UX 플랫폼 사업의 성장에 힘입어 올해 3분기에도 영업이익 흑자 기조를 이어갔다.

13일 토마토시스템은 올해 3분기 연결 기준 매출액이 80억원으로 전년 동기 대비 14.3% 증가했으며, 영업이익은 9억원을 기록했다고 밝혔다. 3분기 누적 매출액은 247억원, 누적 영업이익은 12억원으로 집계됐다.

이번 실적은 대학 차세대 정보화 사업과 공공·금융·기업 부문의 주요 프로젝트가 진행된 가운데 자체 UI/UX 개발 플랫폼 '엑스빌더6(eXBuilder6)'의 공급 확대가 뒷받침한 것으로 회사 측은 설명했다.

토마토시스템 로고. [사진=토마토시스템]

주력 사업인 대학 ERP 부문에서는 노후 정보시스템 교체와 학사·행정업무 디지털 전환 수요를 기반으로 차세대 통합정보시스템 구축 사업을 확대하고 있다. 토마토시스템은 국내 100개 이상의 대학 고객을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 대학 정보화 시장에서 사업을 이어가고 있다.

UI/UX 플랫폼 사업도 공공과 민간 부문으로 공급 범위를 넓히고 있다. 회사는 대우건설의 핵심 업무 플랫폼 '바로콘(BAROCON)'과 흥국화재의 차세대 '넥스트코어(Next Core)' 시스템, 국민건강보험공단 징수통합시스템 구축 프로젝트 등에 엑스빌더6를 공급했다.

이와 함께 AI 기술을 접목한 솔루션 고도화도 추진하고 있다. 생성형 AI 기반 UI 자동 생성 솔루션 '엑스빌더6 아이젠(eXBuilder6 AIGen)'은 자연어와 이미지를 활용해 UI 화면과 소스코드를 자동 생성하는 제품으로, 개발 기간 단축과 생산성 향상을 지원한다. 회사는 이를 통해 AI 기반 개발 자동화 시장으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

미국 디지털 헬스케어 사업도 상용화를 준비하고 있다. 토마토시스템과 미국 현지법인 사이버엠디케어가 투자한 메드케어 파트너스 헬스플랜 텍사스(MCP TX)는 미국 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)로부터 2027년도 보험사업에 대한 최종 승인을 획득했다. 해당 보험사는 내년 1월 보험 서비스 개시를 앞두고 있다.

토마토시스템은 MCP TX에 보험설계사 관리 및 보험가입 신청 포털 등 운영 시스템을 공급하고 있으며, 이를 기반으로 디지털 헬스케어 플랫폼 '노바(NOVA)'의 사업 확대를 추진 중이다.

노바는 가입자의 건강정보를 통합 관리하고 의료진의 건강관리 및 진료 판단, 보험 청구 업무 등을 지원하는 플랫폼이다. 회사는 미국 독립개원의협의체(IPA)를 대상으로 시범 서비스를 추진하고 있으며, 향후 보험사와 의료기관 등으로 적용 범위를 확대할 방침이다.

토마토시스템 관계자는 "3분기에는 대학 ERP와 UI/UX 플랫폼을 중심으로 주요 사업이 안정적인 성과를 창출하면서 매출 성장과 영업이익 흑자 기조를 유지했다"며 "앞으로도 기존 핵심 사업의 수익성과 기술 경쟁력을 강화하는 한편, AI 솔루션 고도화와 미국 디지털 헬스케어 사업의 상용화를 통해 중장기 성장 기반을 공고히 하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com